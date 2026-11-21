Definida la fase de grupos, el Nations Championship tendrá su jornada decisiva en Londres, con cruces entre los seleccionados según su posición final en cada hemisferio. De ese modo, Francia jugará la final el domingo ante Sudáfrica, mientras que Los Pumas, un rato antes, ese mismo domingo, se medirá desde las 10.10 de Argentina, con Escocia en el duelo entre los cuartos de cada conferencia.

El resto de los emparejamientos serán Inglaterra-Nueva Zelanda, Irlanda-Australia, Gales-Japón e Italia-Fiji. Los Pumas terminaron cuartos en el Hemisferio Sur con 11 puntos y se cruzarán con un seleccionado escocés que finalizó cuarto en el Norte con 20.

Los Pumas cerraron la primera fase del Nations Championship con una contundente derrota por 45-17 ante Francia en el Stade de France. El equipo de Felipe Contepomi volvió a quedar condicionado por sus errores defensivos, las desconcentraciones y la indisciplina, problemas que se repitieron a lo largo del torneo y que un rival de la jerarquía del seleccionado francés no perdonó. Después de un primer tiempo equilibrado, que terminó 14-10, Argentina se desmoronó en el complemento, cuando los locales aprovecharon los espacios y marcaron cinco tries para construir una diferencia abrumadora.

La reacción argentina llegó demasiado tarde. Justo Piccardo y Pablo Matera apoyaron los tries de Los Pumas, mientras que Tomás Albornoz aportó siete puntos con el pie. Francia, en cambio, encontró múltiples caminos para lastimar y terminó con siete conquistas, incluidos dos tries de Kalvin Gourgues. El seleccionado argentino, que sufrió una tarjeta amarilla y otra roja durante el segundo tiempo, volvió a mostrar dificultades para sostener la concentración y competir durante los 80 minutos. Una derrota que deja más interrogantes que certezas sobre el funcionamiento del equipo de Contepomi.

El local se impone por 45-17 ante Los Pumas, que no encuentran respuesta. El wing Louis Bielle-Biarrey aprovechó una buena habilitación con el pie para llegar al ingoal argentino. Llegó tras una gran confusión que intentó desentrañar la jueza Hollie Davidson por los cambios obligados del equipo de Contepomi, complicado por los lesionados y por los sancionados.

Pablo Matera intercepta una pelota y llega al try para Los Pumas, que descuentan un poco la diferencia. Albornoz acertó además la conversión y ahora el marcador está 38-17 a favor de los locales.

Francia no afloja y amplía la diferencia ante Los Pumas. Kalvin Gourgues apoyó su segundo try de la noche y Maxime Lucu falló la conversión. El conjunto francés se impone por 38-10 y encamina una contundente victoria en Saint-Denis.

Después de que se confirmara la expulsión de Mayco Vivas y que Julíán Montoya viera la amarilla, Francia llegó a otro try y pasa a ganar por 33-10 ante Los Pumas. Tyler Duguid apoyó un nuevo try para el conjunto local y Kalvin Gourgues sumó los dos puntos de la conversión.

Emilien Gailleton culminó una gran jugada de Francia, que aprovechó la ventaja numérica por la exclusión de Vivas y se aleja en el marcador. Ganan 26-10 les Bleus porque Kalvin Gourgues, desde una posición compleja, falló la conversión.

El primera línea llegó tarde y con mucha vehemencia sobre Lamothe y la árbitra Hollie Davidson, a instancias del TMO, lo amonestó. Los Pumas pasaran diez minutos con un jugador menos.

Francia está cerca de otro try desde hace rato, pero la defensa Argentina hace lo imposible para resistir. Primero es clave una acción de Pablo Matera, que le trabó la pelota al ataque y luego un tackle de Piccardo evitó otro try al mandar afuera al atacante.

Los primeros minutos del complemento no tenían un dominador, pero una infracción de Los Pumas decantó en un ataque de Francia, que manejó Matthieu Jalibert y que culminó Kalvin Gourgues, autor también de la conversión. El local se impone por 21-10.

Fede siempre con nosotros ❤️ #SomosLosPumas pic.twitter.com/uY7iTEfMtW

Los Pumas no pudieron aprovechar un penal para intentar llegar al descanso otra vez arriba en el marcador. Fue una primera mitad muy intensa, con algunos buenos pasajes del equipo de Felipe Contepomi. Todo está abierto en Saint Denis.

Después de mucho insistir y una gran cantidad de infracciones de Los Pumas, Peato Mauvaka apoya en el ingoal argentino. Kalvin Gourgues acierta la conversión y Francia pasa adelante por 14-10 en el marcador.

Los Pumas defienden como pueden, con muchas infracciones, los embates de Francia, que busca volver a pasar al frente en el marcador. Por ahora, mandan los argentinos por 10-7.

El fullback argentino le manoteó justo la pelota a Louis Bielle-Biarrey. El wing francés la soltó y desperdició una gran chance de try. Estaba a nada del ingoal argentino.

El medio apertura tucumano no falla. Francia fue castigado por la gran cantidad de infracciones que cometió en defensa. Argentina ganan 10-7.

Boris Wenger, con mucha sangre y con protocolo de conmoción, dejó la cancha y el que entra es Mayco Vivas.

Justo Piccardo , luego de una gran combinación, logró vulnerar la defensa de Francia y llegó al ingoal. Tomás Albornoz, desde 24 metros, acertó la conversión. Y el partido ahora está 7-7.

Argentina busca y busca, pero Francia, que gana 7-0, resiste con infracciones al borde del propio ingoal.

El wing, muy dolorido, debe dejar la cancha a los pocos minutos de juego. Su lugar es ocupado por Rodrigo Isgró.

El local golpea primero. A la salida del scrum, hubo buenos apoyos y llegó al try a través de Mickael Guillard convertido por Kalvin Gourgues. Gana 7-0 Francia.

Luego de una serie de intercambios sin llegar a fondo, Francia tiene un scrum a 5 yardas del ingoal de la Argentina tras una buena presión.

Los Pumas ya terminaron el calentamiento y tras el ritual del abrazo en círculo en el que el capitán Julián Montoya da la última arenga, partieron rumbo al vestuario mientras la voz del estadio ofrece la formación y muestra los rostros de cada jugador. Francia, sigue en el campo de juego.

La previa del partido tiene un DJ en vivo, hasta que llegue el turno de los himnos hay pinchadiscos cerca del campo de juego que hace entrar en clima al público. Música de boliche, en la cancha y el viejo truco de bajar el volumen para que cante el público.

La voz del estadio pidió un aplauso para Federico Aramburú y mostraron una foto del jugador con la camiseta de Los Pumas y fue ovacionado con un por la multitud que por primera vez en la previa dejó de agitar las banderas de mano que porta la mayoría

🤝 @lospumas 🇦🇷 Le coup d’envoi sera donné par les Bleus 🇫🇷 #XVdeFrance pic.twitter.com/qJQqAk7wXH

Los Pumas tendrán una modificación obligada para enfrentar a Francia en el Stade de France, por la última fecha de la primera fase del Nations Championship. Justo Piccardo ingresará como titular en lugar de Santiago Chocobares, quien quedó descartado por una lesión muscular.

La baja de Chocobares representa un contratiempo para el entrenador Felipe Contepomi, que deberá modificar la pareja de centros prevista para enfrentar al seleccionado francés. Piccardo tendrá la oportunidad de mostrarse desde el arranque en un partido de máxima exigencia, ante uno de los equipos más poderosos del rugby mundial.

Los Springboks cayeron este sábado por 20-17 ante Irlanda en Dublín, pero el punto bonus defensivo les alcanzó para terminar primeros en la Conferencia Sur y clasificarse a la final del Nations Championship. El seleccionado sudafricano disputará el título el próximo sábado en Twickenham, Inglaterra, ante el ganador de la Conferencia Norte, que todavía debe definirse.

Inglaterra lidera con 25 puntos, seguida por Irlanda (24) y Francia (21), que depende de sí misma y necesita ganarle con bonus ofensivo a Los Pumas en Saint-Denis para quedarse con el primer puesto. Sudáfrica, vigente bicampeón mundial, llega a la definición con dos derrotas consecutivas y sin su entrenador Rassie Erasmus, suspendido por seis partidos tras sus críticas al arbitraje del encuentro frente a los franceses.

Uno de los hombres que más atención exige en el seleccionado local es Louis Bielle-Biarrey. El wing francés se destaca por su enorme velocidad, su facilidad para encontrar espacios y su capacidad para transformar una pelota recuperada en una situación de try. Su presencia obliga a las defensas rivales a cuidar especialmente las coberturas y los espacios a la espalda de la primera línea defensiva.

Argentina tendrá que prestar especial atención a la calidad de sus kicks y a la persecución de la pelota. Un despeje demasiado largo o una persecución desorganizada pueden permitir que Bielle-Biarrey ataque con metros disponibles. También será fundamental evitar pérdidas en sectores del campo desde los que Francia pueda lanzar contraataques rápidos.

El antecedente más reciente entre Argentina y Francia corresponde al 22 de noviembre de 2024, cuando el conjunto europeo se impuso por 37-23 en el Stade de France. Los franceses construyeron buena parte de la victoria durante el primer tiempo, que cerraron con una ventaja de 30-9, después de aprovechar los errores y las dificultades defensivas del equipo argentino.

Los Pumas consiguieron mejorar durante la segunda mitad y apoyaron tries a través de Thomas Gallo e Ignacio Ruiz, pero la reacción no alcanzó para modificar el resultado. Louis Bielle-Biarrey fue protagonista de aquella noche con una conquista que ayudó a Francia a recuperar el control del marcador. El encuentro dejó en evidencia la importancia de evitar desconcentraciones ante un rival con semejante capacidad ofensiva.

Para Francia, recibir a Los Pumas representa mucho más que la posibilidad de terminar la primera fase con otra victoria. El equipo dirigido por Fabien Galthié llega como líder de la Conferencia Norte, con 21 puntos, apenas uno más que Inglaterra e Irlanda antes de la disputa de la última jornada. Una definición ajustada que transforma al encuentro de Saint-Denis en una prueba decisiva.

Los franceses saben que una victoria con punto bonus ofensivo les permitirá asegurarse el primer puesto de su grupo y disputar la final del Nations Championship el 29 de noviembre. Si ganan sin bonus, deberán depender de otros resultados y de los criterios de desempate. Por eso, no solamente necesitan superar a Argentina: también les interesa hacerlo con una producción ofensiva contundente.

Argentina llega a la última fecha con 11 puntos y ocupa el tercer lugar de la Conferencia Sur, detrás de Nueva Zelanda y Sudáfrica. Australia aparece inmediatamente por debajo, con nueve unidades, y es el rival directo del seleccionado argentino en la pelea por disputar el encuentro que definirá el quinto puesto del campeonato.

Una victoria sobre Francia les garantizará a Los Pumas terminar terceros, independientemente de lo que suceda con los australianos ante Gales. Si Argentina pierde o empata, deberá mirar otros resultados y los puntos bonus. Cada victoria entrega cuatro unidades, mientras que se suma un punto adicional por marcar al menos cuatro tries o perder por una diferencia de siete tantos o menos.

La preparación para enfrentar a Francia se completa. El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, eligió a los 23 jugadores que el sábado buscarán cerrar la etapa regular del Nations Championship dejando una imagen distinta a la exhibida hasta el momento. Para lograrlo, evaluó a su plantel entre bajas obligadas por lesión, cuestiones tácticas y exclusiones relacionadas con la sumatoria de cargas entre el club y el Seleccionado, la Argentina tendrá siete cambios respecto al equipo que le ganó a Italia en Génova e intentará llegar a las finales con un batacazo ante Les Bleus.

Jean-Baptiste Gros habría quedado afuera del encuentro ante Argentina por una lesión, según medios franceses. Si la baja se confirma, obliga a Fabien Galthié a reorganizar la primera línea y se suma a una extensa lista de jugadores afectados en noviembre.

Los Pumas llegan al tercer partido de su gira europea con una última prueba de máxima exigencia antes del fin de semana de las finales. El Seleccionado no logró mostrar a lo largo del Nations Championship una actuación convincente, ni para el cuerpo técnico, ni los espectadores. Por el contrario, Francia se muestra como el candidato a quedarse con el título, pero para llegar a la gran final no puede caer con el equipo de Felipe Contepomi.

Argentina llega con 11 puntos, producto de dos victorias y tres derrotas, y ocupa la tercera posición del Hemisferio Sur. Un triunfo le permitirá conservar ese lugar sin depender de otros resultados y disputar posteriormente el encuentro por el quinto puesto. En cambio, una caída podría complicar su situación, ya que Australia aparece cuarta con nueve unidades y tendrá su propio compromiso frente a Gales.

Para este último compromiso de la fase regular, Contepomi realizará siete modificaciones respecto del equipo que viene de vencer a Italia. Julián Montoya recuperará la titularidad y la capitanía en lugar de Bautista Bernasconi, mientras que Tomás Lavanini y Juan Martín González ingresarán por Pedro Rubiolo y Pablo Matera.

También habrá variantes en los forwards con la presencia de Facundo Isa por Joaquín Moro. En los tres cuartos, Lucio Cinti e Ignacio Mendy ocuparán los lugares de Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente, mientras que Gerónimo Prisciantelli reemplazará a Rodrigo Isgró.

El duelo entre Argentina y Francia arrancará a las 17.10hs y será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Se viene un nuevo desafío para Los Pumas. El seleccionado argentino visita a Francia en París, por la última fecha de la fase regular del Nations Championship 2026. El equipo de Felipe Contepomi llega después de vencer 19-14 a Italia y buscará cerrar la ventana internacional con otro resultado importante ante uno de los grandes candidatos del rugby mundial. El encuentro comenzará a las 17.10 y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Fuente: Clarín