Los hitos que marcaron la historia del penal de Devoto, la última cárcel federal de la Ciudad de Buenos Aires que visitará el Papa

Ubicada en la calle Bermúdez 2651 desde 1927, el penal de Villa Devoto, la última cárcel federal situada dentro de la Ciudad de Buenos Aires, fue escenario de algunos de los acontecimientos más relevantes y trágicos de la historia argentina. Y a semanas de su cierre definitivo, sumará uno más a su extensa línea de tiempo: el papa León XIV visitará el predio este miércoles 11 de noviembre en el marco de su viaje por el país.

La recorrida tendrá lugar después del traslado que se llevó a cabo en los últimos días, donde 1.400 detenidos -más del 93% de la población que alojaba el complejo- fueron llevados al nuevo penal de Marcos Paz. Solo quedaron 75 internos en Devoto, quienes estarán durante la visita papal y participarán de una misa histórica que se desarrollará en el gimnasio del establecimiento.

La historia del penal tiene sus inicios a fines de la década de 1920, cuando fue inaugurada como cárcel de contraventores de la Policía Federal. Tres décadas después, en 1957, el complejo fue transferido al Servicio Penitenciario Federal y recibió el nombre de Unidad N.º 2. Fue recién en 2007 cuando adoptó su denominación institucional vigente: Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

En estos casi 100 años, los paredones de la cárcel fueron testigos de hitos que marcaron la historia argentina. Uno de ellos quedó inmortalizado como el motín más sangriento. Fue el 18 de diciembre de 1962 durante un intento de fuga. Devoto alojaba entonces a 2.188 internos, pese a que su capacidad era de alrededor de 1.000 plazas.

El plan incluyó un ataque desde el exterior con bombas molotov y una granada, mientras un grupo de presos tomó como rehenes a 38 agentes en el pabellón 4 . La negociación no evitó el desenlace: durante la recuperación del control del establecimiento murieron 13 agentes penitenciarios y 23 internos.

Otra de las fechas centrales de su línea de tiempo es el 25 de mayo de 1973. Ese día, conocido como el Devotazo, miles de personas se movilizaron hasta el penal para reclamar la liberación de presos políticos detenidos durante la dictadura de la Revolución Argentina, que había comenzado en 1966 con Juan Carlos Onganía y concluyó ese mismo día cuando Alejandro Lanusse -último presidente de facto de ese régimen- entregó el mando a Héctor Cámpora, jefe de Estado electo.

La presión de los manifestantes en el penal coincidió con la decisión del nuevo gobierno de liberar a los detenidos políticos. Esa misma noche comenzaron las excarcelaciones, en el marco de los indultos dispuestos por el nuevo presidente. Dos días más tarde, el Congreso sancionó la Ley 20.508, que estableció la amnistía para hechos cometidos por motivos políticos, sociales, gremiales o estudiantiles.

En los meses previos a esas liberaciones, la cárcel fue escenario de una visita que también quedó en la historia: Julio Cortázar fue a ver a Pedro Cazes Camarero, periodista y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y a Francisco “Paco” Urondo, escritor y militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El autor llevó el adelanto de Libro de Manuel con la intención de destinarlo a los familiares de presos políticos.

Cinco años después del Devotazo, durante la última dictadura militar , 65 internos murieron en la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978. Las investigaciones judiciales y los testimonios reunidos posteriormente determinaron que las víctimas padecieron quemaduras, asfixia por humo, heridas de arma de fuego y agresiones durante la represión dentro del penal.

Entre 1976 y 1983, Devoto también funcionó como centro clandestino de detención y tortura. El penal alojó a presos políticos y a personas que, tras haber permanecido desaparecidas, fueron incorporadas de manera formal al sistema carcelario. El penal fue señalizado como sitio de memoria en 2012.

La cárcel de Devoto también fue un escenario importante durante la pandemia de coronavirus. En abril de 2020, en plena cuarentena decretada por el Gobierno, un grupo de detenidos tomó los techos de la cárcel y se registraron focos de incendio dentro del establecimiento. La protesta, que se extendió durante más de nueve horas, reclamaba hisopados para toda la población, medidas de higiene y la revisión de pedidos de prisión domiciliaria o excarcelación para personas con factores de riesgo.

El conflicto terminó con la firma de un acta y la creación de una mesa de diálogo entre representantes de los internos, el Servicio Penitenciario Federal, la Justicia y el Ministerio de Justicia. Días después, las autoridades informaron que revisarían casos de detenidos mayores de 60 años, personas con problemas de salud, salidas transitorias o libertades asistidas.

La cárcel está dividida en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total son 49 pabellones , sin contar otros espacios de servicios, educación, salud, trabajo y administración. Las unidades I y II tienen cinco pabellones cada una; la Unidad III cuenta con seis; la Unidad V, con otros seis; y la Unidad VI se distribuye entre planta baja y tres pisos, con 27 sectores de alojamiento. Hasta ahora, la capacidad era de 1.186 plazas.

El gimnasio del penal de Villa Devoto será el espacio destinado a la visita del papa León XIV . Allí se realizará una misa que se extenderá por media hora con un grupo de 75 presos, además de integrantes de la pastoral carcelaria y autoridades penitenciarias.

La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo va a recibir en la puerta, pero no va a ingresar con él al complejo, según supo Infobae .

En el marco de la actividad, el Papa escuchará tres historias de vida de internos cercanos a la religión. Tras la recorrida, León XIV continuará hacia la provincia de Buenos Aires, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A pocas semanas de que se cumplan 100 años de su inauguración, Devoto atraviesa su etapa final como cárcel federal. El proceso de desalojo comenzó con el traslado de la mayoría de los internos al nuevo penal de Marcos Paz, construido para reemplazar al histórico establecimiento porteño.

El cierre responde al acuerdo firmado en 2018 entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. El convenio previó la construcción de la cárcel de Marcos Paz, el traslado de los detenidos y la posterior desocupación del predio de Devoto. La obra quedó paralizada en 2020 y se reanudó en diciembre de 2024.

Una vez que salga el último interno, se abrirá el debate sobre el destino de las 4,6 hectáreas delimitadas por las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá. El acuerdo original estableció que el 65 % de la superficie se destine a espacios verdes y públicos, y el 35 % a viviendas. Cualquier modificación deberá pasar por la Legislatura porteña. El futuro proyecto también deberá incluir un espacio de memoria por la masacre del Pabellón Séptimo.

El nuevo Centro Penitenciario, por su parte, tendrá capacidad para 2.200 detenidos . De ese total, 1.500 plazas fueron previstas para la población de Devoto y las restantes para presos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas.

Fuente: Infobae