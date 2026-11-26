El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó al canciller Pablo Quirno y pidió interpelarlo en el Congreso tras sus dichos sobre las elecciones en Brasil , que fueron sucedidos por la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires. El parlamentario lo definió como “mediocre”, “tilingo” y “el peor de la Argentina” .

Las críticas del legislador de Encuentro Federal surgieron después de que Quirno pusiera en duda la transparencia del balotaje brasileño en un programa televisivo. Tras ello, Pichetto calificó al funcionario como un “ personaje limitado ” y sostuvo: “Asiste a programas en donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por los Estados Unidos”.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la sesión de este jueves en Diputados, donde advirtió que se trató de una situación “sin precedentes” e indicó: “Le clavamos el último clavo a una relación bilateral ”.

Además, definió al ministro como “un canciller mediocre, el peor de la Argentina , que acaba de profundizar la ruptura con el Estado de Brasil”, y sentenció que la actual política exterior de la Argentina “es un verdadero mamarracho ”. Aun así, su pedido de interpelación fue rechazado.

Quirno expuso su postura en el ciclo de televisión conducido por Juana Viale, donde explicó que el gobierno argentino no reconoció de manera oficial el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre pasado porque existían “dudas” sobre los comicios.

“Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación ”, afirmó el canciller ante una pregunta del periodista Ignacio Ortelli sobre la falta de un saludo formal de Milei y de la Cancillería al mandatario brasileño por su victoria electoral.

Durante esa misma entrevista televisiva, Quirno sostuvo: “El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral brasilero, así que nosotros digamos sí o no, no cambia ”. Esa autoridad electoral brasileña dio por ganador a Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro por más de cuatro millones de votos.

El canciller argentino también argumentó que Brasil “nos sacó el embajador” al recordar el retiro de Julio Bitelli en agosto, tras los insultos de Milei a Lula en el lanzamiento de la postulación presidencial de Bolsonaro .

Además, Brasil resolvió más tarde no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027, mientras analiza invitar a Donald Trump.

Fuente: La Nación