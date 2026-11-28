Diciembre llega con nuevos aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Se aplicarán subas en los boletos de colectivo y subte, los peajes, las tarifas de luz, del gas y del agua, las cuotas de medicina prepaga y los alquileres .

Cabe recordar que algunos de los aumentos se indexan en el último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre alcanzó el 2,2% . En tanto, los ajustes de algunos servicios se ubicarían por encima de la inflación.

Las tarifas de los colectivos y el subte en la ciudad de Buenos Aires subirán un 4,2%. Este número surge del esquema de actualización mensual que toma la inflación medida por el Indec y suma un ajuste de dos puntos porcentuales.

Para los usuarios que viajan en las 31 líneas exclusivas de la Capital Federal y tienen la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo costará $996,60 , mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $1107,39.

Con esta misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1887 a $1966 , mientras que la tarifa simple del Premetro quedará en $688,10. La red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un incremento de 5,7% , mayor al transporte público porteño. Según informó el Ministerio de Transporte del gobierno bonaerense en un comunicado, la actualización del cuadro tarifario será a partir del 1° de diciembre.

El cálculo se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), correspondiente al período mensual de octubre. En conformidad con el mecanismo previsto en los artículos 4° y 5° de la Resolución 81/25, el aumento toma el último dato de inflación y le suma un 2% ―al igual que la jurisdicción porteña―. No obstante, esta ocasión se agrega un componente extra por costos de combustible.

A continuación, los cuadros tarifarios actualizados de los colectivos de la provincia de Buenos Aires en el último mes del año:

Los peajes de las autopistas porteñas ajustarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 4,2%, que contempla el IPC de octubre más dos puntos .

En los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $5083,72 durante el horario normal, valor que sube hasta los $7204,47 en la hora pico.

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $2118 en la franja convencional y en los $2995,16 en hora pico.

Las autopistas porteñas funcionan con un sistema de peaje sin barreras y tienen a TelePASE como principal modalidad de pago. Quienes no estén adheridos pueden recurrir a alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Por el momento, no está definido el incremento del agua, pero se puede anticipar. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó que el coeficiente de modificación K ―fórmula polinómica de actualización periódica utilizada para calcular y ajustar las tarifas del servicio de agua potable y desagües― pasa de 2.432,5294 a 2.470,2614. En ese sentido, se estima que la tarifa de AySA para los usuarios del AMBA subirá alrededor de 1,5% en diciembre.

Los inmuebles ubicados en zonas con coeficiente zonal bajo mantienen el descuento del 15%, mientras que los beneficiarios del Programa de Tarifa Social continúan con la bonificación adicional que neutraliza el aumento mensual.

Cabe recordar que a partir del 1° de febrero de 2027, AySA actualizará sus coeficientes zonales y reducirá el esquema a cinco categorías según el nivel socioeconómico estimado de cada barrio con datos del Censo 2022 y la EPH. La medida establece un esquema gradual: las bajas regirán de inmediato, mientras que las subas tendrán un tope del 5% mensual. Además, el descuento del 15% para los usuarios que dejen de ser zonal bajo se retirará en tres meses y el excedente recaudado por el reordenamiento se destinará a ampliar la Tarifa Social .

Si bien aún no se oficializó, se difundió que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) autorizó subas en la electricidad y el gas para diciembre . Se espera que las resoluciones se publiquen en el Boletín Oficial la próxima semana.

El gas aumentará en promedio 2,26% en todo el país. En tanto, la actualización de los cuadros tarifarios para las distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 2,21% para Edenor y de 2,14% para Edesur. No obstante, el Ministerio de Economía aún tiene que definir el ajuste final que se trasladará a las facturas de los usuarios porteños y del conurbano bonaerense.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron los ajustes que aplicarán durante diciembre a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La mayoría de las compañías subirán las cuotas entre 1,5% y 3,2% mensual.

Los incrementos de las obras sociales variarán según la provincia y el plan de sus clientes . En el caso de OSDE, el ajuste estará en el orden de 2,4%. Para los afiliados de Swiss Medical, el incremento rondará el 2,5%, aunque para algunos puede ser desde 1,1%. Sancor Salud aplica una suba de entre 1,2% y 3,2%. En tanto, los aumentos de Galeno y Hospital Alemán rondan el 2,2%.

El alza tendrá impacto tanto en las cuotas de los afiliados particulares como en aquellos que derivan sus aportes de la seguridad social.

En el mercado inmobiliario conviven actualmente distintos tipos de contratos, según la fecha en que fueron firmados y las condiciones de actualización establecidas en cada caso. Para aquellos que tienen actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado entre agosto y octubre —los últimos datos publicados por el Indec— es del 5,91% .

Así, por ejemplo, un alquiler que costaba $800.000 pasará a costar $847.280 en diciembre después de aplicar el ajuste.

Fuente: La Nación