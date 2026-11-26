Las filtraciones de agua en techos, terrazas y losas pueden convertirse en un problema recurrente cada vez que llueve. Aunque en algunos casos es necesario renovar el revestimiento, existe una alternativa que permite impermeabilizar la superficie sin levantar todo el piso: aplicar caucho líquido con un rodillo .

Este producto forma una membrana flexible que ayuda a impedir el paso del agua y se adapta a pequeños movimientos de la superficie provocados por los cambios de temperatura. Por eso, suele utilizarse en trabajos de impermeabilización de techos y terrazas.

Sin embargo, para conseguir un buen resultado no alcanza con distribuir el producto sobre las baldosas. Los especialistas destacan la importancia de preparar correctamente la superficie , reparar los sectores deteriorados y elegir un impermeabilizante compatible con el material existente.

El caucho líquido es un impermeabilizante elastomérico que, una vez seco, forma una película continua sobre la superficie. Su función es crear una barrera que dificulte el ingreso del agua y proteja las capas inferiores de la construcción.

Entre sus principales ventajas se destacan:

La aplicación directa sobre un revestimiento antiguo es posible cuando la base está firme, las baldosas se encuentran bien adheridas y no existen daños importantes . Antes de comenzar, es necesario revisar el estado general de la superficie.

Para comprobar si está en condiciones, hay que verificar:

Si hay sectores desprendidos, filtraciones persistentes o fisuras profundas, primero será necesario reparar esos problemas. Aplicar el impermeabilizante sin solucionar las fallas previas puede comprometer la adherencia y reducir su efectividad.

Para conseguir una protección duradera, es importante respetar las indicaciones del fabricante y preparar correctamente el soporte antes de colocar el producto.

La cantidad de manos depende del impermeabilizante elegido y del estado de la superficie. Por eso, no alcanza con cubrir las baldosas con una capa fina : es necesario respetar el consumo y el espesor recomendados para conseguir una protección efectiva.

Fuente: TN