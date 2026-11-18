Después de casi 50 años surcando el espacio, la sonda Voyager 1 de la NASA alcanzó este miércoles una distancia de un día luz de la Tierra .

Así se convirtió en el objeto fabricado por el hombre más lejano del universo : hoy la nave se encuentra a unos 26.000 millones de kilómetros de distancia , según la agencia espacial estadounidense. Esa es la distancia que puede recorrer una partícula de luz en 24 horas.

La confirmación llegó a través de un mensaje de la NASA publicado este miércoles a las 7.16 de la mañana: "La nave espacial Voyager 1 ha alcanzado una distancia de un día luz de la Tierra" .

Esta hazaña histórica es "la mejor ilustración de lo inmenso que es el espacio" , afirmó a la AFP Tiffany Kataria, de la NASA.

"Gran parte de lo que soñamos es viajar a otros sistemas estelares ", que se encuentran a varios años luz de distancia, declaró.

"Y a la Voyager 1 le llevó casi 50 años llegar tan solo al límite de nuestro propio sistema solar, por no hablar de alcanzar un día luz de distancia", explicó.

Lanzadas en 1977, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las únicas naves espaciales que han alcanzado el espacio interestelar , la región situada más allá de los efectos de la burbuja de viento y el campo magnético solar.

Pese a su antigüedad, las dos sondas siguen operativa s, aunque las comunicaciones enviadas desde la Tierra hasta la nave y viceversa tardan unas 24 horas en llegar .

Ambas sondas Voyager llevan a bordo los "Discos de Oro" : discos de cobre chapados en oro de 30 centímetros destinados a transmitir la historia de nuestro mundo a los extraterrestres.

Algunos de los equipos de la Voyager 1, como las cámaras, se han apagado de forma remota para ahorrar energía, pero la sonda sigue estudiando fenómenos invisibles como los campos magnéticos , explicó Kataria.

Los datos que recopila permiten estudiar "el gas, el polvo y otros materiales que existen entre las estrellas, entre nuestro Sol y otras estrellas", contó.

Las sondas Voyager iniciaron su misión con la exploración del sistema solar exterior, que alberga los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Las imágenes de Júpiter tomadas por la Voyager 1 revelaron por primera vez la existencia de anillos alrededor del gigante gaseoso y ayudaron a los científicos a comprender los "vórtices y fenómenos meteorológicos realmente extremos que tienen lugar en su atmósfera", señaló Kataria.

"Se podrían enumerar muchísimas cosas que estas dos naves espaciales han hecho posible que comprendamos".

Fuente: Clarín