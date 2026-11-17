Después de varios días de tiempo estable, las tormentas llegaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada de este martes. Las lluvias marcaron el comienzo de una jornada con condiciones inestables, aunque se espera una mejora hacia la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y perderán intensidad con el correr de las horas. Para la tarde y la noche se prevé una disminución de la nubosidad y bajas probabilidades de lluvia.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 24°C . Se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40% . Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades de hasta 12 km/h.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias bajará hasta el 10% . La temperatura máxima llegará a los 28°C , mientras que los vientos del sudoeste podrían alcanzar los 22 km/h.

Hacia la noche, se esperan 23°C , cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste. Para ese período, no se prevén precipitaciones .

Fuente: TN