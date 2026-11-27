La Secretaría de Desarrollo Social informó que ya se
encuentran disponibles para su retiro una nueva tanda de Pases Libre
Multimodal, destinados a aquellos vecinos que acreditaron su condición de
beneficiarios y realizaron oportunamente el trámite correspondiente.
Estas credenciales, emitidas por el Ministerio de Transporte
de la Provincia de Buenos Aires, funcionan como instrumento para garantizar el
acceso gratuito al transporte público dentro de los límites jurisdiccionales
del territorio bonaerense.
Para retirar el pase, los titulares deberán presentarse con
su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede de la Secretaría de
Desarrollo Social, ubicada en la esquina de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, de
lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 horas.
Listado de titulares:
-OLGUÍN, Y.M.S.
-BAIGORRIA, A.M.
-JAIME, P.G.
-LUDUEÑA, R.A.
-ALBANDOTS, J.I.
-VALLEJO, C.R.
-RODRÍGUEZ, C.A.
-ÁLVAREZ, E.M.
-LUDUEÑA, J.E.
-PUA, C.D.
-PÉREZ, A.R.
-MILICH, I.V.
-PAZOS, A.I.
-MÉNDEZ MIGLIETTA, P.V.
-CHIODINI, B.
-ROSA, F.E.
-COUTO, M.L.
-PERALTA, E.O.
-STONE SHUNK, D.
-FERREYRA, J.A.
-QUIROGA, J.I.
-SUÁREZ, S.M.
-MENDIETA, M.E.
-QUIROGA, M.
-ROST, M.F.
-ÁLVAREZ, R.P.
-MELO LEÓN, S.
-MONTENEGRO, M.A.
-TELLECHEA, S.M.
-JAIME, S.
-CORIA, M.
-MATEO, L.A.
-PEÑALVA, G.A.
-BELIZÁN, O.G.
-BLANCO, J.A.
-GALVÁN, E.I.
-NAVARRO QUIROZ, G.A.
-ALVARADO MARTÍNEZ, F.
-TORRILLA, C.R.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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