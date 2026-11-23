Este año, el festival de literatura infantil Filbita suma a su nombre una palabra “mágica”: “sinfín” . Es un sustantivo masculino que, según la Real Academia Española, significa “una gran cantidad, infinidad o sinnúmero de personas o cosas”. Aplicado a la promoción de la lectura en la infancia, el foco del “sinfín”, en este caso, son los libros.

Con el lema “Cuidar lo que crece” , la edición de este año transforma el tradicional festival de literatura infantil en una extensión territorial del proyecto Sinfín , impulsado desde 2025 para nutrir bibliotecas comunitarias, tender puentes con instituciones y abrir espacios de lectura compartida.

Del martes 24 al sábado 28, el encuentro literario organizado por Fundación Filba despliega una amplia programación gratuita en el barrio porteño de Saavedra, Barrio Mitre y librerías cercanas, con talleres, lecturas, recorridos en medio de la naturaleza, música en vivo y un fuerte anclaje escolar y comunitario para hacer lugar a la palabra, el asombro y el encuentro.

El mapa literario de estas cinco jornadas tiene como eje y punto de partida la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra (Av. García del Río 2737), desde donde las lecturas salen a la calle y se ramifican por Espacio García (Vidal 3801), el Boulevard García del Río, el Centro Comunitario Barrio Mitre (Correa 3930), el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 27 (Arias 3783) y el Jardín Caminito (Arias 3775). A esa trama barrial se suman tres librerías de la zona: Balbec (Amenábar 3656), La gata y la luna (Manuela Pedraza 2365) y Huidobro Libros (Ruiz Huidobro 3383), que además acompaña el festival con venta de ejemplares.

Todas las propuestas son gratuitas -en su mayoría por orden de llegada, salvo instancias con inscripción previa en la web de Filba como la Jornada Sinfín del viernes 27 o el recorrido urbano del sábado 28- y abarcan desde bebés y primeras infancias hasta familias, docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura.

Un pilar central de esta edición es el trabajo articulado con jardines y escuelas primarias del barrio a través del Grupo Leecuentos. Creado en 2024 e inspirado en el Programa Abuelas y Abuelos Leecuentos del Ministerio de Educación de la Nación, este equipo coordinado por Paola Rompato abrirá el festival el martes 24 y regresará el jueves 26 con la propuesta “Filbita va a la escuela”, con lecturas en voz alta y exploración libre de libros a las aulas.

Ese mismo martes, la actividad se trasladará al Centro Comunitario Barrio Mitre, donde a las 15 los libros de su biblioteca saldrán al patio en la actividad “Leer por leer” y, a las 16.30, Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuff coordinarán el taller de ilustración y poesía “El lápiz que sueña”, pensado para jugar con imágenes y palabras hasta armar un poema visual colectivo.

El programa del miércoles 25 comenzará a las 9, en el CeSAC 27 con “Un sinfín de historias”, donde Claudia Stella se sumará a los encuentros semanales de los miércoles en la sala de espera del centro de salud barrial; mientras que a las 17, en Huidobro Libros, Carola Uribe y César Da Col invitarán a chicos desde los 6 años y familias a dibujar y recorrer el humor de Ásterix y El Pequeño Nicolás en “¡Por Tutatis! Paseando por el universo de René Goscinny”.

El jueves 26, Andrés Rapoport encabezará a las 17 en Librería Balbec el taller de historieta “Haciendo un cómic con Otto y Vera” (desde 6 años, del sello Ralenti), para crear nuevos personajes e integrarlos a una aventura de los hermanos protagonistas del cómic.

El viernes 27 estará marcado por la Jornada Sinfín en Espacio García, dirigida a adultos mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, promotores y lectores curiosos. Allí, a las 10.30, integrantes de bibliotecas populares como María Inés Gómez (Por los caminos de libros, del Barrio Ramón Carrillo) y Silvia Goijman (de la Cornelio Saavedra) dialogarán en la mesa “Encontrar belleza en lo cotidiano. Experiencias lectoras en comunidad”, moderada por Agustina Gómez. Y a las 14, Belén Campero moderará la mesa de trabajo “Cuidar lo que crece” sobre bibliotecas comunitarias y espacios simbólicos para la infancia. La tarde cerrará a las 17 en Librería La gata y la luna con el taller de collage “La siesta se escapa al jardín”, dictado por Daniela López Casenave a partir de su libro La siesta (Fondo de Cultura Económica).

El sábado 28 será el día fuerte de la programación con dos muestras simultáneas que podrán visitarse entre las 15 y las 19: Universo Tullet , obra colectiva inspirada en Hervé Tullet, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, y Otros mundos posibles , creada por chicos y chicas de Villa 21- 24-Zavaleta en el Taller de Aprendizaje Comunitario de Fundación Temas, en Espacio García.

A las 15, partirá desde Parque Saavedra el recorrido sensorial “La ciudad nos regala sabores” junto a Ludmila Medina y, a las 15.30, la Biblioteca Saavedra recibirá la Premiación del Concurso Cazacuentos , donde se distinguirá a los ganadores de la séptima edición (“A la aventura y más allá”), que convocó a 495 chicos de 7 a 12 años de todo el país con jurados integrados por Iris Rivera, Cielo Salviolo y Alejandro Santa en cuentos, y Piper, Nadia Romero Marchesini y Alexiev Gandman en dibujos. A las 18.30, Flor Sartelli, Tom Bucella y Vico Robles invitarán a cantar y bailar en el cierre musical, poético y artístico “Cuidar lo que crece”.

Fuente: La Nación