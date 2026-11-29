Con la llegada de diciembre, muchas personas buscan renovar las energías de sus casas y prepararlos para cerrar el año de la mejor manera. Dentro del Feng Shui , existe un ritual poco común pero que sirve para la abundancia y la prosperidad: limpiar los pisos con agua de arroz .

Además, la elección del 1 de diciembre no es casual, ya que representa el comienzo de un nuevo mes y una oportunidad simbólica para dejar atrás las energías acumuladas y abrirle la puerta a nuevos proyectos.

Dentro de esta práctica, el arroz es considerado un símbolo de prosperidad , fertilidad , protección y buena fortuna . En distintas culturas asiáticas se lo relaciona con la abundancia y con la posibilidad de que nunca falte el alimento en el hogar.

Por eso, usar el agua de arroz para limpiar la casa tiene un significado especial: busca transformar la energía de los ambientes y dejar espacio para que lleguen nuevas oportunidades.

El 1 de diciembre es una fecha elegida porque coincide con el comienzo de un nuevo ciclo mensual . La intención es empezar el último mes del año con los espacios renovados y atraer:

El ritual es sencillo y requiere pocos ingredientes. Se puede preparar la mezcla la noche anterior o el mismo 1 de diciembre. Los pasos para hacerlo son fáciles de hacer:

El Feng Shui propone estas prácticas como herramientas simbólicas para renovar los ambientes y establecer intenciones positivas. Sin embargo, no existen evidencias científicas de que limpiar con agua de arroz atraiga dinero o modifique la suerte.

Fuente: TN