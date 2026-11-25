El resultado de un sorteo en Comodoro Py podría ser determinante para restituir o no la acusación contra Javier Milei en el caso $LIBRA. El Presidente, su hermana Karina y el resto de los investigados en la trama de la criptomoneda fueron sobreseídos y el caso está cerrado, pero los damnificados por el desplome del activo buscan volver a constituirse como querellantes en el expediente para sostener la acusación que el fiscal Eduardo Taiano abandonó.

En principio, ese planteo debía ser resuelto por los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación, pero dos de sus tres jueces fueron recusados por las partes a las que habían perjudicado con sus votos en la causa: el trader Mauricio Novelli pidió el apartamiento de la jueza Ángela Ledesma y uno de los damnificados hizo lo propio con el juez Guillermo Yacobucci .

Como ninguno de los dos jueces aceptó correrse del caso –ambos expusieron sus razones en un escrito–, la Sala deberá integrarse con otros dos magistrados que, junto con el tercer integrante del tribunal, Alejandro Slokar , resolverán las recusaciones.

Esa selección se hará mediante un sorteo, explicaron fuentes judiciales, un mecanismo que suele ser digital. Podría resultar electo cualquiera de los otros jueces de la Casación, incluido el padre del ministro de Justicia, el camarista Carlos Mahiques .

“ Salga quien salga, va a haber ruido ”, anticipaba una fuente de los Tribunales que sigue de cerca el caso y conoce cuán delicado será el procedimiento.

Los nombres que arroje el sorteo no deberán decidir sobre el fondo del caso, sino solamente si Ledesma y Yacobucci deben correrse o no. Pero la importancia de esa decisión radica en parte en que ambos jueces ya marcaron su postura general sobre el tema: Ledesma votó a favor de escuchar a los damnificados (y abrirles así la posibilidad de recuperar su condición de querellantes) y Yacobucci, en cambio, se manifestó en contra.

Ambos jueces volcaron ayer sus razones para permanecer en el caso.

Ledesma había sido recusada por integrar un comité consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Como esa organización de derecho promovía la acusación y buscó -sin éxito- formar parte de la causa, el trader Novelli la recusó.

En su escrito, la magistrada argumentó que su vínculo con el Inecip es “exclusivamente académico”, que no participa de las decisiones del organismo y que desconoce las presentaciones que realizó en el marco de la causa. En suma, que su relación con el organismo que promovió el caso no era un problema para fallar.

Reconoció, sin embargo, que en otras causas había planteado su apartamiento por circunstancias vinculadas a esa misma organización, aunque recordó un antecedente en el que sus colegas rechazaron su inhibición. Dijo que, en definitiva, serán sus colegas quienes decidan sobre su permanencia.

La participación de Yacobucci en el caso fue cuestionada luego de que su hijo, el exdirector de la UIF, Ignacio Yacobucci, fuera nombrado en el Ministerio de Justicia que lidera Juan Bautista Mahiques , en septiembre.

El juez Yacobucci sostuvo que no hay elementos que permitan vincular la designación de su hijo con el resultado del proceso y que la recusación se sustenta en “meras hipótesis y especulaciones”.

Slokar, el único juez que no fue recusado, deberá ordenar el sorteo. El procedimiento estará a cargo de la Oficina Judicial de Casación, una dependencia que tiene entre sus funciones la coordinación de la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal.

Periodista. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Magíster en Periodismo (LN/UTDT) Ir al perfil

Fuente: La Nación