León XIV en la Argentina: el Gobierno afina el operativo de seguridad y prepara la bienvenida oficial

El Palacio San Martín fue escenario este lunes por la tarde de una reunión para cerrar la logística de la llegada de León XIV programada para el próximo domingo: el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios recibieron a la última avanzada proveniente del Vaticano para afinar los detalles de la visita papal en Argentina que tendrá sede en CABA y las ciudades de Luján y Córdoba.

El encuentro se realizó en el histórico edificio ubicado a metros de la Cancillería, en el barrio de Retiro, y contó con la participacón del secretario de Culto, Agustín Caulo , y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, y de Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei pero con cargo precario en la Secretaría General. En los hechos, es la encargada de diagramar los actos públicos que tienen como protagonistas al Presidente o a su hermana.

Por la Iglesia, dijeron presente el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo y emisarios del Santo Padre como Alessandro Gallo y personal de la Gendarmería y de Ceremonial de la Santa Sede.

Antes de ingresar a la reunión, Quirno declaró a la prensa apostada que "estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados” al tiempo que mencionó que "no faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”.

Sí confirmó que una de las invitadas a la gala de bienvenida prevista el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad será la vicepresidenta Victoria Villarruel, de vínculo conflictivo con el primer mandatario, al igual que los gobernadores e integrantes del gabinete nacional. No serán de la partida, en principios, los expresidentes Alberto Fernández, Mauricio Macri y Eduardo Duhalde.

El canciller confirmó que las autoridades de la Santa Sede no realizaron modificaciones al cronograma de actividades del Papa, pese a las especulaciones surgidas luego de la operación a la que fue sometido el sucesor de Francisco para extraerle un tumor maligno en un pulmón.

Se confirmó que Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto de Ezeiza el domingo y luego le ofrendará un recibimiento oficial en la Casa Rosada. No estará, en cambio, en las paradas del Santo Padre en Luján y Córdoba, donde sí habrá una representación del gabinete nacional encabezada por el ministro de relaciones exteriores.

El Gobierno decidió transmitir por cadena nacional los discursos del Presidente y del Papa que pronunciarán en el ex CCK y la misa popular que el pontífice encabezará, desde el Monumento a los Españoles de Palermo, el lunes a las 11.30.

Para la visita prevista para el lunes la mañana al pequeño Cottolgengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, está prevista la asistencia del gobernador Axel Kicillof , que sería quien reciba al Santo Padre.

Desde la semana pasada comenzaron los cortes de tránsito en la zona de Palermo cuando comenzó el armado de la estructura donde fue montado el escenario. Pero los bloqueos de tránsito y las limitaciones a los automovilistas se incrementarán desde la noche del martes y la madrugada del miércoles, con nuevas condiciones para que los vecinos y trabajadores puedan acceder al perímetro. Los cortes parciales seguirán hasta la noche del martes en Avenida del Libertador, desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano, entre otros.

También llegó al país el "papamovil" que trasladará a León XIV por las calles porteñas: se trata de una camioneta Toyota Hilux adaptada: el ingeniero Julián Benedetti fue uno de los encargados de su montaje con toda la seguridad solicitada por el Vaticano.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín