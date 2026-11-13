Lázaro Báez, el caso de lavado y las sospechas de narcotráfico

EL CALAFATE. - Hace diez años que Lázaro Báez está detenido, sin embargo nunca dejó de operar los retazos del imperio de la construcción que le queda, aún cuando esos bienes, -alquileres, renta de estancias, galpones, locales comerciales- están embargados o tienen pedido de decomisos en diferentes causas judiciales.

¿Cómo lo hizo?, a través de un andamiaje ilícito que administraba sociedades y bienes, sobre lo que la justicia maneja la hipótesis que reinaba una doble contabilidad. Una legal y otra que circulaba por fuera de la ley.

Para ello habría contado con la colaboración de su pareja Claudia Insaurralde y Cristian Ibañez, quienes seguían las instrucciones que daba por telefono desde la cárcel.

Desde hace varios meses los investigadores seguían a Ibañez en una causa por estupefacientes y las escuchas a su celular les depararon una sorpresa: Báez estaba del otro lado de la linea dándole instrucciones de como operar el dinero de sus bienes e intentar ponerlo en circulación por fuera de la red judicial.

Ya quedaron procesadas 16 personas en las dos causas conexas de lavado de activo y estupefacientes donde por lo menos cuatro, participaban de las dos operaciones. Nueve personas quedaron con prisión preventiva, una con domiciliaria y cinco imputadas pero en libertad. La investigación fiscal no plantea hechos aislados, sino una organización estable encabezada por Báez. ¿Qué significa? Desde la cárcel, el empresario kirchnerista administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito que debían estar en poder de la Justicia.

Fuente: La Nación