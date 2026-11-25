Diversas figuras de la política nacional se pronunciaron a través de redes sociales sobre el intenso enfrentamiento de la Policía de la Ciudad con un grupo de vecinos del barrio porteño de Caballito luego de que los efectivos de seguridad se presentaran a remover el deck de un local por el nuevo TramBus .

Uno de los primeros en repudiar lo sucedido fue el diputado nacional Juan Grabois . “Si aplaudís o te resbala que la policía apalee a un jubilado por protestar, a un pibe de visera por caminar o a un vendedor de paltas por trabajar, después no te sorprendas que la policía le pegue a tu abuela , a tus pibes o a vos cuando tomás café”, tuiteó el legislador de Patria Grande.

“ La represión siempre empieza por los de abajo pero si se la tolera no para de crecer hasta convertirse en tragedia”, insistió Grabois, aliado del kirchnerismo en la Cámara baja.

El episodio ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del martes, en Tina Café, una cafetería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 , cuando personal del Gobierno porteño se presentó en las inmediaciones para sacar el deck perteneciente al local por el nuevo sistema de TramBus , que generó cambios y modificaciones en el sentido del tránsito en varios puntos de la Ciudad.

Los agentes llegaron junto a personal de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad mientras el negocio se encontraba en funcionamiento y les quitaron a los clientes lo que estaban consumiendo. Además, un empleado resultó detenido.

Otro de los que se sumó al coro de voces críticas fue Horacio Rodríguez Larreta . “La Crueldad Avanza”, escribió el exalcalde porteño, citando en el mismo posteo uno de los tantos videos que se viralizaron sobre lo acontecido en Caballito.

También se expresó en X el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño , quien puso el foco en la represión policial. “En pleno Caballito la policía del facho de Jorge Macri desaloja de manera violenta a gente que toma un café en un bar. Un régimen policial contra los que laburan ”, escribió el excandidato a presidente.

En ese sentido, Del Caño agregó: “Contra los pequeños comerciantes, los usuarios del subte, contra el que se la rebusca para sobrevivir vendiendo paltas, contra los trabajadores que defienden sus derechos como los metrodelegados, y muchos más. Hay que parales la mano”.

Por su parte, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, escribió: “Esta locura tiene que parar. Ahora en Caballito le sacan el jugo a una nena y no dejan laburar a un gastronómico. Qué vergüenza… “.

Como corolario de la seguidilla de mensajes en redes sociales que reprendieron el accionar de la Policía de la Ciudad, quien también se sumó fue la cuenta en X de La Cámpora. “ Bienvenidos a la Ciudad de la Ley y el Orden ”, fue la frase elegida por la organización kirchnerista, en clara alusión a la gestión de Jorge Macri.

Desde la Policía de la Ciudad aseguraron que personal de Espacio Público se presentó a cumplir con dicha medida y pidió apoyo de los efectivos. En esa dirección y mediante un parte, precisaron que un hombre agredió al inspector de Espacio Público y fue detenido por lesiones .

A su llegada, los efectivos fueron grabados por los vecinos y, en varios videos que se viralizaron en redes sociales, se podía ver a los clientes sentados en las mesas dispuestas sobre el deck , consumiendo los productos que habían comprado previamente. En una de las grabaciones se ve cómo los agentes intentaron quitarle un café a una mujer. “Pagué el café” , gritó la vecina.

Jorge Prado , el dueño de Tina Café, relató en redes sociales que el personal ya se había presentado durante la mañana con la intención de remover el deck con el objetivo de que pasen los colectivos por esa calle, pero que él no fue notificado de dicha orden . La urgencia del ordenamiento llamó la atención entre el dueño y los empleados cuando notaron que todavía había vehículos estacionados de la mano derecha de la calle.

“Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida ”, amenazó el agente, que permanecía con su cara tapada con un casco y anteojos. Cuando fue consultado sobre cuál era la medida, no contestó.

Fuente: La Nación