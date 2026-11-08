Las mejores fotos del primer día del Papa León XIV en su visita a la Argentina

El papa León XIV aterrizó este domingo por la tarde en Buenos Aires y fue recibido por una multitud de personas que se acercó tanto al Aeroparque Jorge Newbery como a todos los puntos en los que estuvo para saludarlo. El Sumo Pontífice permanecerá en la Argentina hasta el próximo miércoles y participará de actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Luego, continuará con su viaje hacia Perú.

León XIV llegó alrededor de las 16.30 tras partir desde Uruguay. En el aeropuerto, apenas bajó de su avión, se encontró con el presidente Javier Milei , quien le estrechó su mano e intercambiaron algunas palabras previo a continuar con el protocolo. También estuvo la secretaria de Presidencia, Karina Milei .

En ese momento, mientras la delegación del Papa bajaba de la aeronave, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino -junto con algunas otras piezas-. El pontífice, por su parte, siguió saludando a los presentes y se acercó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , además de bendecir a los fieles que se acercaron.

Tras salir del aeropuerto, León XIV asistió a un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio porteño de Retiro, donde estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno .

Más tarde, visitó la Casa Rosada, donde se encontró con funcionarios del gobierno nacional, como Carlos Alberto Presti (ministro de Defensa), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), Patricia Bullrich (jefa del bloque de LLA en el Senado), Santiago Bausili (presidente del Banco Central) y Santiago Caputo (asesor presidencial), entre otros. La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo ausente.

Tras ello, el Papa tuvo una reunión privada con Milei y, después de eso, recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y, alrededor de las 18.30, partió hacia el Palacio Libertad. Allí, dio un discurso, al igual que Milei.

En cada sector en el que estuvo León XIV este domingo, una multitud de personas se acercó para saludarlo. Algunos de ellos llevaron regalos y ofrendas, mientras que el pontífice los bendijo.

Fuente: La Nación