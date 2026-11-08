Las 3 frutas que podés sembrar en botellas recicladas: necesitan poca tierra y crecen en espacios chicos

Para tener una huerta en casa no se necesita contar con un jardín ni con grandes macetas. Con solo un rincón luminoso, tierra fértil y algunas botellas de plástico recicladas, se pueden cultivar frutas frescas y aprovechar espacios chicos como un balcón, una terraza o una ventana.

Entre las opciones que se adaptan al cultivo en recipientes pequeños están las frutillas , los tomates cherry y los ajíes . Aunque cada especie tiene necesidades diferentes de espacio y profundidad, las tres pueden desarrollarse en envases reciclados de distintos tamaños si cuentan con buen drenaje, sustrato adecuado y suficiente luz solar.

Las frutillas son una de las frutas más prácticas para quienes quieren empezar una huerta en espacios reducidos . Sus raíces son relativamente superficiales y la planta tiene un crecimiento rastrero, por lo que se puede cultivar en botellas grandes cortadas a lo largo o en recipientes adaptados como jardineras.

Para plantarlas, conviene utilizar un envase de al menos dos litros, con agujeros en la base y un sustrato rico en materia orgánica . Se coloca el plantín con las raíces hacia abajo y se procura que la corona, la parte de donde nacen las hojas, quede al nivel de la tierra, sin enterrarla.

Necesitan buena iluminación y un riego frecuente para mantener la humedad del sustrato, aunque sin encharcarlo. Una ventaja es que también pueden cultivarse en estructuras verticales o botellas colgantes para aprovechar mejor el espacio.

Los tomates cherry son otra alternativa para quienes quieren cosechar frutas en una huerta doméstica. Sus frutos pequeños resultan prácticos para ensaladas y otras comidas , y existen variedades de crecimiento compacto que se adaptan mejor al cultivo en recipientes.

Para cultivarlos, se pueden reutilizar botellas grandes o bidones de plástico , pero es importante tener en cuenta que necesitan más tierra que las frutillas. Lo recomendable es elegir un recipiente de al menos 20 litros, con unos 30 centímetros de profundidad , para que las raíces puedan desarrollarse correctamente.

Se pueden sembrar las semillas en un recipiente pequeño y trasplantar los plantines cuando alcancen unos 10 centímetros de altura . Después, necesitan entre seis y ocho horas de sol directo, riego regular y un tutor que sostenga los tallos a medida que crecen.

Los ajíes también se pueden cultivar en espacios reducidos y son una buena opción para aprovechar botellas grandes recicladas . Sus frutos se desarrollan en plantas que, según la variedad, pueden mantener un tamaño relativamente compacto y adaptarse al cultivo en macetas.

Para empezar, se pueden sembrar las semillas en un recipiente pequeño con sustrato húmedo y trasplantar los brotes cuando tengan algunas hojas verdaderas. En su ubicación definitiva, conviene utilizar una botella de gran capacidad o un bidón con suficiente espacio para las raíces y agujeros de drenaje .

Los ajíes necesitan varias horas de luz solar directa, riego moderado y un sustrato fértil que no acumule demasiada agua . También es importante elegir variedades pequeñas o compactas, ya que algunas plantas pueden crecer bastante y necesitar recipientes más amplios.

También es importante evitar que el plástico se recaliente demasiado. Para eso, se pueden utilizar botellas de colores claros o cubrir los laterales con algún material que reduzca la exposición directa al sol.

Fuente: TN