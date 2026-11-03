La visita del Papa y las dudas por el Super Niño: cómo estará el clima durante la misa en el Monumento de los Españoles

En plena primavera del Super Niño, con el Pacífico recalentado y pronósticos que hablaban de lluvias por encima de lo normal, la ventana de buen tiempo llega en el momento justo. Para los miles de fieles que se preparan para recibir al Papa en la calle, sería casi "un milagro": dos días de sol en medio de una temporada que, hasta ahora, no dio tregua.

El temor a que la lluvia arruinara la visita no era infundado. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó al 75% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad histórica entre octubre y diciembre de 2026. El SMN, por su parte, anticipó en su pronóstico trimestral lluvias superiores a lo normal para esos tres meses en buena parte del país.

El área metropolitana lo sintió de lleno. Octubre encadenó alertas por tormentas, semanas grises y frío poco habitual para la época. Noviembre arrancó igual: tormentas el domingo 1 y la madrugada del lunes 2, y otra vez lluvias este martes 3. El sábado 7, víspera de la llegada del Papa, todavía se esperan lloviznas, ráfagas del sur y mínimas por debajo de los 8 °C.

El nombre "Super Niño" es informal: el SMN habla oficialmente de una fase cálida de El Niño. Pero el efecto en la región se tradujo en lo mismo de siempre: paraguas, anegamientos y planes al aire libre en suspenso.

El pronóstico oficial coincide para los dos días: cielo despejado, temperaturas agradables y ninguna probabilidad de precipitaciones , tanto en la Ciudad como en Claypole, donde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. Aquí, en Palermo, se hará la multitudinaria misa del Monumento de los Españoles, prevista para el lunes al mediodía.

En la Ciudad, el domingo tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C, con viento suave de entre 7 y 12 km/h. En Claypole los valores serán algo más bajos, entre 7 °C y 20 °C. El lunes las marcas subirán: 13 °C de mínima y 23 °C de máxima en la Ciudad, con sol a la mañana, algunas nubes hacia la tarde y viento del sur de 13 a 22 km/h. En Claypole, la temperatura oscilará entre 12 °C y 22 °C.

El domingo, León XIV aterrizará en Aeroparque a las 16.30, procedente de Montevideo. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín, a las 17.20 será la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17.50 el encuentro con el presidente. Cerrará la jornada a las 18.30 en el Palacio Libertad, ante autoridades y el cuerpo diplomático. Todo bajo sol y con unos 21 °C.

El lunes 9 será feriado nacional. A las 9.15 el Papa estará en el Cottolengo de Claypole y a las 11.30 celebrará la misa central en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el acto más masivo de su paso por Buenos Aires. Por la tarde seguirán el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA (16.10), el diálogo interreligioso en el Palacio San Martín (17.30) y las vísperas en la Catedral Metropolitana (18.45).

El sol no significa calor desde temprano. Según Meteored, el domingo arrancará con 7 a 8 °C en la Ciudad y posiblemente menos en el conurbano. Quienes esperen al Papa durante horas en la calle también deberán cuidarse del sol: el índice UV llegaría a 10, un valor muy alto. Gorra, anteojos, protector solar y agua son parte del kit.

El pronóstico del SMN por ahora llega solo hasta el lunes. Para el martes 10, cuando el Papa celebre misa en Córdoba, se espera una máxima que podría superar los 27 °C. Para el miércoles 11 en Luján, los modelos marcan hasta 23 °C, sin condiciones adversas previstas por el momento.

La tregua, de todos modos, sería breve. El nuevo pronóstico trimestral del SMN, para noviembre a enero, anticipa lluvias por encima de lo normal en un tercio de la provincia de Buenos Aires, y los especialistas ubican el pico del fenómeno entre diciembre y enero. Como faltan cinco días, conviene revisar el pronóstico actualizado el sábado.

Fuente: Clarín