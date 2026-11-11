La visita del Papa a la cárcel de Devoto: el testimonio de los detenidos que quedan y los vecinos que se acercaron para ver a León XIV

Aunque desde que se comunicó el cronograma de la gira del Papa por la Argentina se informó que la visita a la cárcel de Devoto iba a ser privada, fieles y vecinos del barrio no quisieron perderse la oportunidad de acercarse para tener la oportunidad de ver de cerca a León XIV.

Este miércoles ya desde temprano, había mucha emoción entre quienes vieron pasar al Papa en el ingreso al penal. " Vi toda la misa en Palermo, toqué la televisión y le pedí: dejame verte . Y lo vi, saludó. Estoy muy emocionada, tuve un año muy difícil, falleció mi marido, mi nieto con cáncer y esto es un milagro al alma. El Papa nos pidió a los mayores que salgamos y salí", dijo María Cristina, de 62 años, en Tinogasta y Quevedo.

Los alrededores del penal están movilizados por la visita. Venden remeras por $5 mil pesos y banderas del Papa por $ 3 mil. Cada vez más personas rodean la calle Tinogasta. Silvia, 73 años, es vecina del barrio y también siguió toda la transmisión por televisión: "Estoy muy emocionada de que el Papa venga a Devoto. Francisco no pudo y nunca me imaginé vivir esta emoción. El Papa nos trajo la mudanza y el regalo de su visita ".

Cristina es familiar de una persona detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense y miembro de ACiFaD, una organización integrada por mujeres familiares de personas detenidas: "Que el Papa haya elegido visitar una cárcel es un abrazo para nosotros. Es una decisión muy linda que nos tocó del corazón a todo. Somos una parte de la sociedad discriminada ", afirmó.

Ya dentro del penal, donde quedan sólo 74 presos tras el traslado de la casi totalidad de los internos a Marcos Paz, el Papa escuchó el testimonio de uno de ellos en el acto que se organizó en un gimnasio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín