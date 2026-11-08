La visita de León XIV y el punto que la une con la Marcha del Orgullo

El “baño de multitudes” que se espera que León XIV reciba en las misas y actividades abiertas al público que comienzan este lunes , tuvo un anticipo este domingo en las calles porteñas. Y también en lo que pasó el sábado en el Congreso.

Las imágenes aéreas un tanto raleadas de la primera misa de esta gira sudamericana, la que dio en Paysandú , enfatizaron el conocido laicismo de Uruguay , un país que legisló de manera pionera sobre temas vetados de plano por la Iglesia, como la legalización de la marihuana y la eutanasia. Los datos que manejan por estos días operadores hoteleros de este lado del charco hacían pensar que, quizás, la previsión de millones de fieles que se esperan para estos tres días en Buenos Aires y Luján pueda ser un efecto Y2K: hay ocupación mediocre en los hoteles de Capital , en contraposición con un muy buen fin de semana largo en la Costa Atlántica.

Pero la fe, ya lo dice el dicho, mueve montañas. La pregunta podría ser qué significa la fe hoy. Este Papa encuentra una sociedad argentina muy distinta a la que encontró Juan Pablo II, el único de sus antecesores que vino mientras ocupaba el cargo. Las misas multitudinarias de 1982 y 1987 fueron mojones en un país que estaba, en el primer caso, aún en dictadura y, en el segundo, intentando recuperar todo lo que la democracia implica. Por ejemplo, la posibilidad de expresarse en el espacio público .

El catolicismo perdió adeptos. Una investigación reciente del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (OCREAR CBC-UBA) mostró que en 1960, el 90% de la población argentina se identificaba como católica; actualmente, esa cifra cayó al 57,5% . Los evangélicos son el 17,4% y un 22,4% (casi uno de cada cuatro argentinos) no se identifica con ninguna religión. Pero otro estudio, en este caso de investigadores del Conicet, muestra que el 85% de la población conserva una creencia en Dios o en experiencias espirituales vinculadas a nociones como la energía. Ya no se va a misa y ya no se profesa una religión con los cánones de antaño, cumpliendo a rajatabla con el listado de sacramentos (no hay registro oficial, por ejemplo, de cuántas personas se confirmaron). Pero, metáfora futbolera mediante, los argentinos seguimos eligiendo creer .

Eso reflejan los testimonios que recogieron las cronistas de Clarín en los lugares por donde pasó el Papa en este esperado domingo de sol. La fe los movió a colgarse de las rejas que bordean la Casa Rosada para intentar verlo , a colapsar los últimos tramos de las calles que bajan hacia Alem, a quedarse parados a la espera de poder saludarlo otra vez cuando saliera del Palacio Libertad. Esa imagen, de pasada, conservada en las retinas, como la posibilidad de aferrarse a un pedido, a una intención, a una bendición .

Pero hay algo más. Y hay un hilo que une la convocatoria informal por León XIV del domingo con la masiva Marcha del Orgullo de este sábado . Miles de personas, una marea humana como capturaron las imágenes de dron del Congreso, muchas de ellas sin ninguna pertenencia al colectivo LGBT. De vuelta, los testimonios daban cuenta del porqué : no solo la posibilidad de poder ser quien se quiere ser y de amar a quien se quiere amar, sino la obligación de reclamar por el fin de la violencia y los discursos de odio luego del repudiable ataque a mujeres trans en Palermo, la semana pasada. Elegir creer que vivimos en un país donde los derechos se respetan.

La calle como un espacio de expresión, de resistencia y de construcción colectiva. De encontrarse con el otro. Lo decían, también en una nota en Clarín , dos jóvenes que marcharon el sábado y que irán a ver al Papa : “En los dos espacios va a estar muy presente la idea de encontrarnos con el otro, de que nos importe la persona que tenemos al lado”. Apelando a metáforas, León XIV lo dijo también en esa primera misa sudamericana en Paysandú: compartir, estar juntos, estrechar los lazos que nos unen, crecer en comunidad .

Esa comunidad, unida por el optimismo y una energía positiva, se vio entre la gente que se acercó al Bajo porteño. “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro ”, animó el Papa en su discurso en el Palacio Libertad . La tradición argentina de ganar el espacio público de manera pacífica por un fin individual que se une en un fin común --como la religión católica lo expresa también cada octubre en la masiva peregrinación a Luján -- puede ser una manera de aprender esa enseñanza.

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín