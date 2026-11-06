La visita de León XIV: la estola con Mamá Antula y la Cruz de Matará que le regalarán al Papa

En Santiago del Estero, un grupo de mujeres teje una pieza que espera llegar al Vaticano . Es una estola artesanal pensada para el papa León XIV , que lleva dos símbolos jesuíticos: la imagen de Mama Antula , la primera santa argentina, y la histórica Cruz de Matará .

El proyecto nació en la Cátedra Abierta de Mama Antula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) . De la confección participan la artista plástica Gabriela Soria y las Teleras de Majada Sud , mujeres que conservan técnicas ancestrales de tejido e hilado aprendidas de generación en generación.

El objetivo es que el Santo Padre reciba una pieza que, además de su sentido religioso, hable del patrimonio cultural, la identidad y la historia de las comunidades santiagueñas.

Las Teleras de Majada Sud forman una asociación civil de 25 mujeres del departamento San Martín . Son madres, abuelas, esposas y trabajadoras que hicieron del tejido un modo de mantener a sus familias, cuidar sus raíces y abrirles un futuro a las nuevas generaciones. Muchas son el principal sostén económico de sus hogares.

Con un saber que heredaron de quienes las precedieron, se organizaron para que su trabajo fuera valorado y para que una parte esencial de la identidad de sus comunidades no se pierda.

“Nos hemos unido y organizado para realizar con nuestras propias manos esta estola como ofrenda , poniendo en ella nuestro trabajo, historia, tradiciones y, sobre todo, mucho amor y esperanza”, cuentan las tejedoras. Y agregan: “Hemos sido convocadas por la Cátedra Abierta de la Mama Antula de la UNSE, oportunidad que recibimos con mucha alegría y orgullo, ya que nos permite dar a conocer el valor de nuestros tejidos, nuestros saberes y la cultura de las comunidades del interior santiagueño ”.

Nacida en Santiago del Estero, Mama Antula fue canonizada por el papa Francisco en febrero de 2024 . Pasó su vida difundiendo los ejercicios espirituales ignacianos: caminó enormes distancias y afrontó las dificultades de su tiempo.

La Cruz de Matará , en tanto, es considerada el ícono y crucifijo catequístico más antiguo de América. Data del siglo XVI, de las orillas del río Salado, y da cuenta del encuentro entre la cultura de los pueblos originarios mataráes y la evangelización cristiana . Se cree que la tallaron artesanos indígenas guiados por misioneros, en tiempos de la tarea evangelizadora de figuras como Alonso de Barzana y San Francisco Solano.

Con esta propuesta, la cátedra, que dirige el ingeniero Pedro Basualdo y coordinan las licenciadas Cintia Suárez y Nunzia Locatelli, apunta a difundir y poner en valor el patrimonio religioso, histórico y cultural de la provincia. La iniciativa cuenta además con el impulso y el acompañamiento de la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero y del vicegobernador Carlos Silva Neder.

Un trabajo hecho entre muchas manos que busca llevar un mensaje de esperanza hasta el Vaticano .

Fuente: Clarín