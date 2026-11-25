Hace un par de semanas, Santiago Maratea anticipó que iba a cerrar su cuenta de Instagram . “Es lo que tengo que hacer”, insistió en PH Podemos Hablar (Telefe). Aunque algunos dudaron de que pudiera llevarlo a cabo, finalmente esta semana lo hizo. El influencer eliminó todas sus publicaciones, historias destacadas y foto de perfil, cambió su biografía y dejó un único video para despedirse de sus 3,4 millones de seguidores y explicó los motivos detrás de esta determinante decisión.

“Bueno, gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es mi último video”, fue lo primero que dijo en el reel de casi siete minutos que publicó durante la noche del lunes 24 de noviembre.

Aseguró que no se trataba ni de una estrategia de marketing ni porque se cansó de las redes sociales. “Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida, pero hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer , no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho.Hace más de 10 años que abrí esta cuenta y cuando arranqué ni siquiera existía la palabra influencer”, reflexionó.

Fuente: La Nación