Pensar en un amigo con quien ya no hay contacto puede despertar el deseo de recuperar el vínculo. Sin embargo, aunque todavía haya cariño y ganas de saber cómo está esa persona, dar el primer paso no siempre resulta sencillo. La psicología estudia esta dificultad y encontró que muchas personas prefieren no enviar un mensaje, incluso cuando creen que el otro también estaría dispuesto a retomar la relación.

La distancia no necesariamente aparece después de una pelea o un conflicto . A veces, las obligaciones, los cambios de rutina y el paso del tiempo hacen que dos personas dejen de hablarse sin que exista un motivo concreto. Cuando el recuerdo vuelve, puede surgir la intención de escribir, pero también las dudas sobre cómo será recibido el mensaje o si todavía existe la misma cercanía.

Una investigación sobre las amistades interrumpidas analizó qué lleva a las personas a contactar a alguien con quien perdieron el trato. Los resultados mostraron que el obstáculo no está necesariamente en encontrar las palabras adecuadas , sino en la manera en que cada uno concibe la continuidad de una amistad. Uno de los conceptos centrales del estudio es la llamada “resiliencia de la amistad” .

La resiliencia de la amistad es la creencia de que un vínculo puede mantenerse incluso después de largos períodos sin contacto ni interacción frecuente.

Es decir, supone entender que una relación afectiva no necesariamente desaparece porque dos personas pasan meses o años sin hablarse. Quienes comparten esta idea pueden sentir que todavía existe una conexión y que vale la pena intentar recuperarla.

El concepto surgió como una variable relevante en una investigación que buscaba explicar por qué algunas personas deciden escribirle a un viejo amigo y otras no.

En un relevamiento con 312 participantes , los investigadores les pidieron que identificaran a alguien a quien apreciaran, con quien hubieran perdido el contacto y de quien creyeran que también querría saber de ellos. Después, les dieron dos minutos para redactar un mensaje y les preguntaron si finalmente lo habían enviado. Solamente el 34,2% decidió hacerlo .

El resultado más significativo fue que, entre las variables analizadas, la resiliencia de la amistad fue la única que permitió predecir quién efectivamente enviaba el mensaje . La felicidad, la soledad, la personalidad y la satisfacción con las amistades también formaron parte del cuestionario, pero no tuvieron el mismo poder explicativo. Para los investigadores, la manera de entender la continuidad de los vínculos puede influir en la decisión de acercarse.

Otro estudio del mismo equipo analizó más de 850 mensajes escritos para viejos amigos y no logró identificar características que permitieran anticipar de manera consistente cuáles serían enviados. Los textos solían tener un tono positivo y enfocarse en el presente, pero su contenido no explicaba la decisión. Esto sugiere que el principal obstáculo puede no ser qué decir, sino animarse a iniciar el contacto .

La investigación también mostró que la reticencia a escribirle a alguien del pasado es bastante común. En estudios anteriores del mismo laboratorio, hasta el 90% de las personas afirmó tener un viejo amigo con quien le gustaría recuperar el contacto. Sin embargo, apenas alrededor del 30% se mostraba dispuesto a enviarle un mensaje, incluso cuando la relación no había terminado mal y contaba con los datos necesarios para comunicarse.

Frente a esa dificultad, los investigadores plantean que no es necesario esperar el momento perfecto ni elaborar un texto demasiado pensado. Un mensaje sencillo puede ser suficiente para abrir la puerta a una conversación . Puede surgir al escuchar una canción que ambos compartían, encontrar algo que recuerde a esa persona o simplemente preguntarle cómo está después de tanto tiempo.

Los resultados también permiten entender que dar el primer paso no depende de encontrar una fórmula especial , sino de estar dispuesto a recuperar el vínculo. La posibilidad de que la otra persona también quiera saber de uno puede ser un punto de partida para dejar de postergar el contacto.

Aunque no existe garantía de que la amistad vuelva a ser como antes, enviar un saludo permite abrir una oportunidad que, de otro modo, quizás nunca llegue.

Fuente: TN