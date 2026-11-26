La nueva Focker ( Focker In-Law , Estados Unidos / 2026). Dirección : John Hamburg. Guion : John Hamburg, Ilana Glazer, Austen Earl, Greg Glienna, Mary Ruth Clarke. Fotografía : Barry Peterson. Música : Theodore Shapiro. Elenco : Ben Stiller, Robert De Niro, Ariana Grande, Teri Polo, Owen Wilson, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco, Blythe Danner. Calificación : No disponible. Distribuidora (UIP/Paramount). Duración : 105 minutos. Nuestra opinión : buena.

La primera de los Fockers, La familia de mi novia (2000), fue una comedia de su tiempo, en sintonía con cierto crepúsculo de la comedia romántica tras su explosión en los 90 e impregnada del regreso de la slapstick de la mano de la ‘new american comedy’ de los Farelly, Apatow y compañía en los albores de los 2000. Entonces Robert De Niro -signado por sus policías y gángsters violentos de estela scorsesiana- era el adulto intimidante, exagente de la CIA y custodio de la integridad de su familia en el mentado “círculo de confianza”, mientras Ben Stiller -marcado por el éxito de Loco por Mary -, era el joven inexperto e inseguro que intentaba agradar a su suegro un poco por miedo y otro por fascinación. Algo que al cine de los 90 y 2000 le pasaba con el de los 70: era la utopía de emancipación violenta y arrolladora que les había llegado demasiado tarde.

El regreso de los Fockers en este presente del cine industrial, con un claro retroceso del mainstream adulto y en plena explosión de franquicias de todos los géneros y tonalidades posibles, encarna el aura de este tiempo, mucho menos benévolo. La astucia de La nueva Focker , dirigida por John Hamburg -director de la subvalorada Mi novia Polly , una de las mejores comedias de Stiller, y guionista de las tres Fockers anteriores -consiste en reconducir a la saga a sus orígenes, luego de las derivas y el agotamiento de las entregas anteriores. Greg (Stiller) sigue siendo el inmaduro de la dupla, lanzando humoradas a partir de sus infinitas torpezas, ahora ya no para agradar a su suegro sino para disuadir a su futura nuera de arrebatarle a su querido Henry (Skyler Gisondo). Y lo que más lo enoja es que el veterano Jack (De Niro), tan odioso en aquel tiempo en que preservaba para sí a su adorada Pam “Cake” (Teri Polo), en las vísperas de su cumpleaños 80 está más que dispuesto a aceptar a Olivia (Ariana Grande), una ex agente del FBI experta en negociaciones.

Y, ¿por qué? ¿Qué cambió para el conservador Jack, quien ahora parece aceptar que Henry y Olivia compartan la habitación antes del matrimonio? Las razones son más profundas que las dichas y la batalla tiene otra vez al mismo “perdedor”. Olivia es aquí la mujer madura y segura de sí misma, y el atribulado Focker, aquel al que el mundo se le cae (otra vez) en la cabeza. Stiller consigue sostener con su oficio las situaciones más ridículas, dando a su personaje la conciencia del paso del tiempo (al ser ahora más viejo que lo era Jack cuando se conocieron) y la imposibilidad de torcer lo inevitable.

Los gags son los viejos conocidos: están la infinita resurrección del gato Jinx y las cenizas de la madre de Jack como figuras estelares, los mismos equívocos aggiornados en la mesa familiar, y las corridas en cámara lenta que terminan con el remate esperado. Hay un simpático guiño a la recurrente comparación entre De Niro y Pacino; el episodio “Hendricks” en el aeropuerto resulta de los más efectivos; y el tono es más clásico, menos agresivo que el de las dos últimas entregas, aunque se extrañen las apariciones de Dustin Hoffman y Barbra Streisand. Y Ariana Grande ofrece un contrapunto de aplomo y madurez que deja en claro quién es el adulto en la sala, hecho paradójico para la comedia clásica en la que siempre el “serio” era el objeto de burla, como le ocurría al pobre Cary Grant en el clásico La adorable revoltosa . Allí la despreocupación y la irresponsabilidad de Katharine Hepburn agitaban el necesario vendaval contra un andamiaje férreo de mandatos y obligaciones. En este mundo de hoy, por demás inmaduro, los pocos adultos que asoman son los que parecen tener las cosas claras para conseguir aquello que se proponen. Eso sí, siempre atentos a la exigente negociación.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Periodista, docente y crítica de cine. Directora y (...) Ir al perfil

Fuente: La Nación