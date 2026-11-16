La ministra Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , se someterá a una cirugía de columna , según comunicó de manera oficial su cartera este lunes.

"La ministra decidió postergar la intervención hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del Papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz", dice el texto difundido por el ministerio y que reportó la agencia Noticias Argentinas .

La ministra permanecerá internada varios días para cumplir con su posoperatorio, "aunque continuará siguiendo la agenda del Ministerio de manera virtual a lo largo de la semana".

El segundo de esos operativos mencionados en el comunicado terminó el jueves pasado , cuando los 69 presos que seguían alojados en el penal de Devoto fueron llevados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, tras la visita de León XIV a la unidad.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ | DÍA FINAL Con el traslado de los últimos internos de Devoto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz, terminamos el proceso de desalojo que involucró a nuestras cinco Fuerzas Federales y fue llevado a cabo sin complicaciones. Dijimos que lo íbamos a hacer… pic.twitter.com/qAdutdbA20

El procedimiento fue una operación conjunta de la que participaron las cinco fuerzas federales de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.

El proceso de desocupación de la histórica cárcel porteña había comenzado el 11 de octubre y comprendió el traslado de alrededor de 1.500 detenidos.

Tras completar la mudanza, Monteoliva celebró el cierre del establecimiento con un mensaje en sus redes sociales: "Dijimos que lo íbamos a hacer y cumplimos".

Fuente: Clarín