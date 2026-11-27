Jonathan Ezequiel Cardozo, un joven de 23 años, murió este jueves en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita, La Matanza. Había ingresado en la tarde del miércoles, con un tiro en el abdomen que le atravesó el cuerpo. Un amigo lo había trasladado él mismo al Hospital, a bordo de su auto Peugeot 3008.

Cardozo, oriundo de González Catán, había acompañado en la tarde del miércoles a ese amigo al cruce de Camino de Cintura y El Tiburón , Ciudad Evita para comprar un iPhone 16 , en una cinta concertada a través de Facebook Marketplace. El precio del teléfono era tentador: 500 dólares , la mitad que en cualquier publicación promedio. Lo que ambos amigos, acompañados de un tercero, no sabían, es que era una trampa de ladrones. Al menos cinco delincuentes los rodearon. Así, Jonathan fue baleado. Los delincuentes , que lograron robarle los teléfonos a las víctimas, así como dinero en efectivo.

El fiscal Adrián Arribas , de la UFI de Homicidios de La Matanza, encabeza la investigación para capturar a los sospechosos , encomendada a la DDI local, con resultados clave en las últimas horas tras un operativo de saturación en los monoblocks de Ciudad Evita. El video que ilustra esta nota , que es parte de la causa para esclarecerel caso, muestra los momentos posteriores al disparo que recibió Cardozo en su abdomen , mientras sus amigos lo rodean.

El momento exacto del ataque, por lo pronto, no fue hallado en cámaras de seguridad , bloqueadas por árboles en la zona. Sin embargo, averiguaciones de calle apuntaron a la banda detrás del hecho, que es intensamente buscada en las últimas horas.

Los propios médicos del Balestrini reportaron el hecho a la Policía Bonaerense, que envió un patrullero al lugar. Cardozo fue operado al llegar al centro médico , a donde llegó todavía lúcido; su estado fue considerado reservado por médicos tras salir del quirófano. Finalmente, la víctima falleció en la mañana de este jueves.

Varios miembros del entorno de Cardozo fueron citados a declarar como testigos en la UFI de Homicidios de La Matanza para semana próxima, por otra parte,

Fuente: Infobae