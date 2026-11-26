Durante años, la lengua de suegra fue una de las plantas favoritas para decorar interiores. Su resistencia, sus hojas alargadas y la facilidad para mantenerla la convirtieron en una opción habitual en casas y departamentos.

Sin embargo, otra especie empieza a ganar protagonismo y promete convertirse en una de las favoritas de 2027: la zamioculca .

Se trata de una planta originaria de África oriental , reconocida por sus hojas carnosas, de color verde intenso y superficie brillante. Además, necesita pocos cuidados y se adapta a distintos ambientes del hogar.

La zamioculca, cuyo nombre científico es Zamioculcas zamiifolia , pertenece a la familia de las aráceas y es originaria de África oriental. Se caracteriza por sus tallos firmes , de los que nacen hojas ovaladas, gruesas y de un verde oscuro muy brillante.

Su apariencia es uno de sus principales atractivos. A diferencia de la lengua de suegra, que crece con hojas largas y puntiagudas, la zamioculca desarrolla un follaje más frondoso y distribuido , con una forma que aporta volumen sin ocupar demasiado espacio.

Un error frecuente es regarla demasiado . Como almacena agua en sus rizomas y en sus estructuras carnosas, el exceso de humedad puede provocar que las raíces se deterioren.

Por su crecimiento vertical y su follaje brillante , esta planta puede convertirse en un elemento decorativo en distintos sectores del hogar. Algunas ubicaciones recomendadas son:

La clave es evitar los lugares completamente oscuros y las zonas donde pueda acumularse agua en la maceta.

Fuente: TN