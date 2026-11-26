La Justicia levantó la cautelar en La Frontera de Pinamar, pero impuso estrictas condiciones para circular

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La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que desde enero de este año restringía la circulación de vehículos en La Frontera de Pinamar. La resolución, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Dolores, a cargo del juez Marcos Fernando Val, homologó el acuerdo conciliatorio entre la Municipalidad y Pablo Martínez Carignano, quien había promovido el amparo.





El levantamiento de la cautelar no significa que se pueda circular sin restricciones. El acuerdo establece que el Municipio deberá implementar un plan integral de seguridad que contempla el registro previo de personas y vehículos, controles de ingreso y egreso, seguro obligatorio y utilización de los elementos de protección correspondientes.





Entre las prohibiciones expresas se encuentra la conducción de cuatriciclos y motos por parte de menores de 18 años, así como que viajen como acompañantes en cuatriciclos. También continúan prohibidas las picadas, las maniobras peligrosas y la circulación fuera de los corredores habilitados. El cumplimiento de las medidas estará sujeto al monitoreo judicial y al control conjunto con la Provincia.





Tras conocerse la decisión, el intendente Juan Ibarguren manifestó su satisfacción por el resultado del acuerdo y sostuvo que permitirá preservar la actividad en uno de los sectores más concurridos de la costa pinamarense.





“Estamos muy contentos. Eso fue consecuencia de un acuerdo con un montón de medidas que presentamos para poder preservar la actividad, para que miles de personas puedan seguir disfrutando de esas playas espectaculares”, expresó.





El jefe comunal explicó que el esquema incluye el registro de UTV, cuatriciclos y motos, además de recursos provenientes de la ecotasa para afrontar los gastos de control, instalación de lectores de patentes en los accesos, señalización y tareas de remediación de médanos.





Ibarguren también advirtió que la seguridad no depende exclusivamente del Municipio y pidió responsabilidad a quienes ingresan a la zona. En ese sentido, mencionó el episodio de la camioneta RAM rosa que realizó maniobras peligrosas en los médanos y que recientemente fue noticia a nivel nacional.





“Esto depende de todos. No se puede ingresar sin elementos de seguridad, sin casco, no se pueden hacer maniobras peligrosas y los menores no pueden conducir. Son normas de convivencia básicas que tenemos que respetar”, remarcó.





Finalmente, el intendente sostuvo que el objetivo es mantener habilitada la actividad, pero bajo reglas claras. “Estamos al borde de que un juez decida prohibirlo. Nosotros estamos en contra de la prohibición, pero creemos que se deben cumplir todas las normas de seguridad”, afirmó.