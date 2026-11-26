El Gobierno volvió a tropezar en la Justicia. El juzgado federal número dos de Azul hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender los despidos de empleados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que habían sido incorporados a planta permanente en 2023. El fallo dispuso la reincorporación provisoria de quienes ya hubieran sido desvinculados. En el gremio hablan de 1400 afectados . El Ejecutivo apelará la decisión.

El fallo del juez Martín Endere se suma a un póker de sentencias que complican a la Casa Rosada . " Seguimos poniéndole límites a la arbitrariedad, al totalitarismo y al avasallamiento de Milei ", festejó el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar . "El pronunciamiento judicial es claro, si despidieron tienen que reinstalar y además la obra social tiene que seguir funcionando. A pesar de la destrucción que impulsan Federico Sturzenegger y Milei, los trabajadores y sus familias seguirán teniendo empleo y cobertura de salud", agregó el jefe del gremio minoritario de estatales, en X.

Esta semana, el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó a favor de confirmar el fallo que declaró inconstitucional el decreto que frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario . Además, el 19 de noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional los artículos del DNU 70/23 , que habilitaba las subas libres de las prepagas . Por último, la Cámara Federal de Casación decidió mantener abierta la discusión sobre la reincorporación de damnificados como querellantes en la causa por la criptoestafa $Libra, que promocionó el Presidente.

El 24 de septiembre, los gremios estatales advirtieron sobre el inminente recorte de 576 puestos de trabajo en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA, la ex IOSFA), junto con la decisión oficial de desprenderse de 13 hoteles de la obra social y avanzar sobre las 33 farmacias .

Militantes y dirigentes de ATE tomaron el edificio de la obra social. El ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti , denunció a los gremialistas ante la Justicia penal.

El conflicto se había originado por el DNU 1286/2026. Según la demanda, el DNU 88/2026 había previsto originalmente el traspaso total del personal de IOSFA a la nueva OSFA. Sin embargo, la nueva norma habilitó que sólo fueran transferidos los trabajadores considerados necesarios por la nueva conducción del organismo.

La disposición 709/2026 de la obra social de las Fuerzas Armadas, se definió que los pases a planta permanente concretados en 2023 fueran suspendidos. A partir de esa interpretación comenzaron a notificarse despidos a partir del 30 de noviembre.

El juez solo habilitó la suspensión de los trabajadores que habían sido incorporados a la planta. Distinto es el caso de los que integraban la planta transitoria , que en muchos casos tenían una antigüedad que excedía su situación formal, una constante en el Estado . La cautelar tendrá una validez de seis meses .

" El fallo llegó en el último minuto . Hay que analizar cuál es la situación de las farmacias y los hoteles", dijo Aguiar a Clarín . ATE suspendió una marcha hacia el ministerio de Desregulación y organizará un plenario de trabajadores de OSFA en la sede del sindicato.

El ministro de Defensa despidió en septiembre, el ex interventor de la obra social, que debía liquidarla. Se trata del coronel retirado Ariel Guzmán , quien había entregado días antes un duro informe en el que se alertaba con la dificultad para liquidar la obra social y afrontar los pagos a proveedores y droguerías y afrontar un pasivo de $210 mil millones . El ex interventor de IOFSA, había autorizado el año pasado un plan integral de prestaciones que tuvo un costo de $ 86 mil millones .

La situación de la obra social de los militares es otro tema ríspido en el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel , que calificó la administración libertaria y la gestión del ex ministro Luis Petri como "un desfalco ".

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín