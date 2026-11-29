La Justicia de Santa Cruz investiga el pedido de ayuda de un nene de 9 años en plena calle en la localidad de Caleta Olivia. Ante la alerta, su madre, de 32 años, lo agredió y fue detenida .

De acuerdo con La Opinión Austral , el hecho ocurrió cuando el chico bajó de un auto para pedir ayuda. Ante la situación, los efectivos policiales que se encontraban a pocos metros señalaron que el nene dijo que su madre había sido agredida por su expareja .

En ese contexto, mientras trataban de asistirlo, la Policía alertó que la mujer sujetaba al nene e intentaba obligarlo a subir nuevamente al vehículo. El chico se resistía y gritaba, mientras que el auto se movía .

Sin embargo, durante la intervención policial, la madre terminó tomando con fuerza al nene y ahorcándolo con la campera que tenía puesta.

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y reaccionó con agresiones hacia el personal que participaba del procedimiento.

Tras el hecho, la mujer fue detenida y trasladada a una dependencia policial de la localidad, mientras la Justicia investiga la denuncia del nene de 9 años .

Ante el procedimiento, el chico también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez. Finalmente, fue entregado a su padre .

La madre y el padrastro de una nena de tres años fueron detenidos acusados de haberla matado en Otamendi, cerca de Mar del Plata. La investigación comenzó en septiembre, cuando la niña llegó sin signos vitales a un centro de salud y los médicos detectaron golpes y hematomas en su cuerpo.

Los detenidos fueron identificados como Camila Belén Alvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. Según la Policía, el pasado 11 de septiembre, la mujer fue quien llevó a su hija al Centro de Atención Primaria de la Salud local, inconsciente y sin signos vitales.

Ante la desesperante situación, los médicos realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron su muerte.

Los profesionales advirtieron que la nena tenía hematomas y golpes en varias partes del cuerpo . De acuerdo con la Justicia, dieron aviso y comenzó una investigación para esclarecer el caso.

Según fuentes policiales, la detención se produjo tras una investigación que incluyó cámaras de seguridad y testimonios de los vecinos.

En los allanamientos, que se realizaron en septiembre, secuestraron prendas de vestir de la nena y un juego de sábanas con presuntas manchas de sangre , que quedaron incorporados a la causa.

Fuente: TN