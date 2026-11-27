Mientras espera la audiencia en el Tribunal Superior del Mar por las islas Malvinas, Pablo Quirno le respondió este viernes a Miguel Pichetto, que en plena sesión en el Congreso había pedido la interpelación del canciller por el último conflicto con el gobierno de Lula da Silva en Brasil . "Parece estar nervioso el diputado", contestó el ministro de Relaciones Exteriores, que desacreditó la solicitud del exsenador .

"Parece estar nervioso el diputado Pichetto, ¿no?", comentó Quirno cuando le mostraron el discurso en el que pidió su interpelación por las declaraciones que el canciller realizó sobre las elecciones en Brasil que consagraron a Luiz Inacio Lula da Silva con un nuevo mandato presidencial.

"Cuando uno tiene que bajar a discutir estos comentarios, sin tener la información ... Yo no hice nada nuevo. Brasil ha tomado decisiones unilaterales. Ha sido Brasil quien ha decidido retirar su embajador y solicitó que saquemos al nuestro", responsabilizó Quirno al gobierno vecino, al tiempo que le contestaba a Pichetto.

El diputado había tildado de "mediocre y limitado" al ministro, al que también calificó como "el peor canciller de la historia".

En su respuesta, Quirno afirmó que entre el Gobierno argentino y el brasileño existen "diferencias ideológicas" , más allá del viaje en el que Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y las críticas de Lula al mandatario argentino.

"No es una discusión sobre quién tira la primera piedra o el adjetivo más agravante. Hay una diferencia ideológica. Argentina ha decidido no llevar eso al plan diplomático. Brasil sí lo hizo y tiene todo el derecho de hacerlo. Nosotros estamos en contra de esa decisión, pero la respetamos", añadió en la señal de TV A24 .

Se refería a la "desinvitación" de Lula a Milei para su jura y a la confirmación de que Julio Bitelli, embajador de Brasil, no regresará a Buenos Aires. Ambas decisiones ocurrieron después de que Quirno defendiera la decisión de Milei de no pronunciarse tras la reelección del presidente brasileño.

"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer a nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño", dijo el sábado pasado Quirno, en declaraciones que detonaron el nuevo cruce entre ambos gobiernos.

Este viernes, el canciller aseguró que "no hubo ningún tipo de duda, como dijo el diputado Pichetto". Y sobre el legislador nacional, añadió: " Debería informarse de mejor manera antes de verter esos comentarios en la Cámara de Diputados, con un pedido de interpelación totalmente errónea que no sigue su curso".

Fuente: Clarín