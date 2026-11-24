A pocos días de que la Ley de Ludopatía pierda estado parlamentario en el Senado, en las últimas horas se viralizó un posteo de Daiana Bernengo , una popular influencer rosarina que promociona recetas culinarias de bajo costo, quien rechazó promocionar casinos online a pesar de que necesita la plata .

Con un perfil en Instagram bajo el nombre @una_valientemujer , donde actualmente cosecha más de 205 mil seguidores , Daiana se describe como "mamá de 4 princesas" y comparte recetas "económicas y rendidoras" , principalmente pensadas para personas que nunca tuvieron alguien que les enseñara a cocinar o necesitan ingeniárselas con bajos ingresos para armar un menú diario.

En diálogo con Clarín , la cocinera habló sobre el vínculo que construyó con sus seguidores a través de sus recetas y por qué tomó la decisión de rechazar la oferta de promocionar casinos online , una oportunidad que le podría haber cambiado la vida.

Además de sus cuatro hijas, Bernengo está a cargo de su madre, que hace un año sufrió un ACV y quedó discapacitada . Todas juntas viven en una casa que le prestan unos amigos , "que tienen un corazón enorme", dijo. Su sueño es juntar suficiente dinero para comprar un terreno y construirse su propio hogar.

En ese contexto, reconoció que la oferta de promocionar casinos por $200.000 la historia y más de un millón de pesos a la semana es "tentadora", pero "no va conmigo" . "Yo no puedo incentivarte a economizar y después incentivarte a que gastes tu sueldo o lo último que tenés en apuestas ", señaló.

Su caso tomó gran difusión en redes sociales luego de que el diputado Pablo Juliano lo compartiera en X . El legislador, junto con otros referentes de la oposición, impulsa la aprobación de la Ley de Ludopatía, que perderá estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre o el Gobierno nacional lo incluye en el temario de sesiones extraordinarias.

"Mi contenido principal, el que a la gente más le gusta, son las recetas. Grabo lo que cocino todas las noches para la cena, doy tips para que sea económico y rendidor", relató Daiana a este diario. Empezó con su contenido en mayo de este año y "jamás pensé que la gente me iba a seguir", reconoció.

Ya supera los 205 mil seguidores en Instagram y sus videos están llenos de comentarios de personas que celebran sus recetas, agradecen el contenido y la acompañan en su proyecto de comprar un terreno.

"El motor de todo son mis hijas. Tengo cuatro, de 11 años para abajo. El motivo principal es comprar un terrenito y hacernos nuestra casa. Hasta hace poco alquilábamos y ahora vivimos de prestado en lo de unos amigos que tienen un corazón enorme", agradeció.

Una publicación compartida de Daiana Bernengo (@una_valientemujer)

Destacó también a su pareja, "que es una persona muy buena y trabajadora también. Hace changas, es albañil". Agregó además que se hace cargo de su madre, que hace un año es discapacitada, tras sufrir un ACV: "Para eso es el terreno también, poder hacer algo para que ella pueda estar cómoda".

Si bien nunca estudió cocina formalmente, Daiana dice que es lo que siempre le gustó y la apasiona. Además de sus videos haciendo recetas, en su perfil se puede comprar un recetario con comidas que "rinden y no te vacían el bolsillo".

"¿Sabían que si tan solo el 10% de mis seguidores adquieren mi recetario online el sueño de terrenito propio se concreta? Vamos que se puede", escribió hace tres días en una publicación.

Una publicación compartida de Daiana Bernengo (@una_valientemujer)

Apenas 48 horas después, subió un nuevo video contando sobre las ofertas de los casinos online. "Me ofrecen para promocionar por historias $200.000 cada 24 horas. Y hasta me ofrecen pagar una semana adelantada. Serían $1.400.000 por semana. Es una locura ", expresó.

"Es por eso que la mayoría de los influencers hacen plata en seguida y prosperan al toque. Yo si lo hiciera en tres meses me compro un terreno o podría vivir sin preocupaciones. Pero yo les digo que no , porque como les dije desde el principio mi mensaje es genuino, natural y real", aclaró.

No es la primera vez que Daiana recibe ofertas de casinos online. Según reveló a Clarín , cuando recién empezaba con su contenido, ya la habían contactado y también se negó. "Me habían bardeado, me dijeron que me hacía la linda" , recordó.

Y ahora volvieron a la carga. "Es supertentador. Es chocante ver la cifra y pensar que en tres meses me puedo comprar un terreno . Pero no, no comparto, porque es algo que enferma familias, destruye jóvenes, se convierte en vicio ", explicó.

"Mi imagen en las redes siempre fue real, natural, humilde, genuina. No puedo incentivarte a economizar y después incentivar a que gastes tu sueldo o lo último que tenés. No va conmigo, es supertentador porque me resolvería la vida a corto plazo, pero prefiero ir por el camino angosto", afirmó.

Al contar esto, las respuestas de sus seguidores fueron mixtas. Algunos le dijeron que "si lo necesita, lo haga", en tanto que otros celebraron la decisión. Incluso otras influencers, como Mami Albañil, acompañaron a Daiana: "Jamás al casino" .

"Para la mayoría es un motivo de admiración. También están los que dicen 'hacelo para comprar tu terreno'. Pero yo elijo dormir tranquila por las noches ", completó.

Su caso fue reconocido por el diputado Pablo Juliano, que impulsa la ley de prevención contra la ludopatía y las apuestas online, que ya tiene media sanción de la Cámara baja desde al año pasado y se espera que sea tratada en el Senado esta semana .

LE OFRECIERON $1.400.000 POR SEMANA Y DIJO QUE NO Miren esta historia que me llegó por Instagram. Es la de Daiana, de Rosario. Es mamá de cuatro nenas y graba recetas rendidoras para que la gente pueda vender comida desde su casa. Contó que casi todos los días le ofrecen plata… pic.twitter.com/uwDbJsJ22D

"A Daiana la sigue mucha gente humilde y emprendedora, que está recontra ajustada y piensa todos los días cómo hacer un mango más para pagar la luz o la leche de los chicos, y por eso le sirven sus recetas. Gente con urgencias, el blanco ideal para las apuestas online", marcó Juliano.

Y destacó: "Ella hizo su parte sola. El jueves el Senado vota la ley que prohíbe esa publicidad. ¿Qué excusa pueden tener los senadores para no aprobarla como está? ".

La publicidad de las apuestas online es el punto central que frena la aprobación de la ley en la Cámara alta. El proyecto aprobado por Diputados prohíbe la publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales, además de cartelería en la vía pública, los espacios privados de uso público y la indumentaria deportiva.

Es por eso que, en medio de las presiones de la Iglesia para que salga la ley, el oficialismo buscará avanzar con un dictamen alternativo que pretende habilitar la difusión en medios de comunicación, aunque no descarta establecer restricciones específicas

La discusión se llevaría a cabo este miércoles en el plenario de comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Si los senadores aprueban este proyecto con modificaciones en el recinto, la iniciativa deberá volver a Diputados en el próximo período legislativo.

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín