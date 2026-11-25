La producción industrial volvió a exhibir resultados negativos en octubre. Según el índice de FIEL, retrocedió 4,3% respecto del mismo mes de 2025 , mientras que para Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) la caída fue de 3% . En el acumulado de enero a octubre, las bajas alcanzaron el 1,7% y el 2,6%, respectivamente.

Ambos relevamientos reflejan la evolución de un único sector, la industria, y no del conjunto de la actividad económica. En ese contexto, economistas proyectan una mejora de la economía durante el cuarto trimestre del año, una expectativa vinculada al desempeño general y que no surge de estos indicadores fabriles. La industria, de hecho, continúa mostrando señales de debilidad.

Las consultoras también difirieron en la comparación mensual desestacionalizada. FIEL estimó un incremento de 0,2% frente a septiembre, lo que puso fin a una serie de cinco meses consecutivos de retrocesos; mientras que OJF, en cambio, calculó una baja de 0,2%, luego de dos meses de variaciones positivas. Pese a esa diferencia, ambos informes coincidieron en el descenso interanual y en el saldo negativo del acumulado anual.

Tal como ocurre en la actividad en general, el desempeño de octubre fue heterogéneo entre los distintos rubros industriales . Para FIEL, la mayor contracción correspondió a la industria automotriz, afectada por menores niveles de producción tanto de automóviles como de pick ups. Las exportaciones de vehículos volvieron a caer y las ventas en el mercado interno continuaron debilitadas.

OJF ubicó a maquinaria y equipo entre los sectores más afectados: registró una caída interanual de 13,6% en octubre y acumuló un retroceso de 17,5% en los primeros diez meses del año . Dentro de ese segmento, la producción automotriz disminuyó 14,4% anual, según datos de Adefa citados por la consultora. También mostraron bajas los plásticos, con 10,7%, y los textiles, con 7,5%.

Otra de las actividades golpeadas fue la de minerales no metálicos, vinculada a insumos para la construcción. FIEL señaló que la caída en los despachos de cemento, tanto a granel como en bolsa, se combinó con descensos en otros materiales. OJF registró una contracción de 7,4% interanual en octubre y atribuyó el deterioro principalmente a una disminución de 8,9% en las entregas de cemento. En el acumulado del año, la baja del sector fue de 6,3% para FIEL y de 4,1% para OJF.

Las señales positivas se concentraron en algunas ramas. Ambos informes destacaron el crecimiento de la refinación de petróleo: OJF registró una suba interanual de 3,4% en octubre y un avance acumulado de 7,9% . FIEL indicó que el sector retomó la expansión tras la parada programada de YPF en el Complejo Industrial La Plata y destacó que el volumen refinado entre enero y octubre fue el más alto para ese período desde 2008.

En los primeros diez meses del año, FIEL detectó avances en alimentos y bebidas, metales básicos, papel y celulosa, además de la refinación de petróleo. Sin embargo, esos desempeños no alcanzaron para compensar las caídas de la industria automotriz, los minerales no metálicos y los bienes de capital. Por tipo de bienes, los de consumo no durable fueron los únicos que mostraron crecimiento; los bienes de capital acumularon una caída de 7,7% y los durables, de 9,2%.

Con vistas a lo que viene, las perspectivas para la industria continúan siendo prudentes. OJF sostuvo que las expectativas de mejora para los últimos meses del año perdieron fuerza y anticipó una recuperación lenta y dispar entre sectores. FIEL, por su parte, señaló que la caída interanual de octubre fue la cuarta consecutiva y que más del 60% de la industria registró retrocesos en el trimestre agosto-octubre.

Asimismo, FIEL destacó que, aunque el dato mensual desestacionalizado interrumpió la secuencia de bajas, el informe advirtió que la actividad fabril sigue inmersa en una fase contractiva iniciada en mayo .

Fuente: La Nación