La Iglesia celebró la aprobación en el Senado de la ley de prevención de la ludopatía . A través de un comunicado titulado “ Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud ”, la Comisión Episcopal Argentina destaca que la normativa votada por unanimidad en la Cámara alta “es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina” y recuerda el énfasis que puso el papa León XIV en su visita a la Argentina respecto a la necesidad de abordar temáticas que traten el desarrollo integral de la personas por sobre los intereses económicos.

“La Comisión Episcopal de Pastoral Social recibe con profunda gratitud la sanción dela ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía. Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina ”, dice el mensaje difundido por la Pastoral Social.

Atravesada por varios intereses de distintos sectores y en medio de una fuerte presión de la Iglesia , la iniciativa que estaba a punto de perder estado parlamentario, recibió el respaldo unánime de los 72 senadores que integran la Cámara alta y quedó sancionado.

Previo a la votación, la senadora libertaria Patricia Bullrich le hizo un guiño a la Iglesia y, al cierre de su alocución, manifestó: “Una buena manera de encontrarnos todos me parece llamar a esta ley León XIV”.

En otro pasaje del comunicado difundido por la Comisión Episcopal, también hubo una mención directa al Sumo Pontífice. “Esta decisión [en referencia a la votación del Senado] honra el llamado que nos hizo el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas , al señalar que ‘ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano’”.

Asimismo, en el texto se hace hincapié en que la aprobación de la ley de Ludopatía funciona como una invitación “ a hacer memoria viva del mensaje que el Santo Padre nos dejó en su paso por la Argentina , cuando nos animó a ‘tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil’“.

Sobre el obrar de los senadores, el texto apunta que desde la Pastoral Social “reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso , pero urgente, de nuestro pueblo.”

El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, fue impulsado en 2024 por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade . Además de su aprobación, los legisladores también apoyaron por unanimidad - con 71 votos a favor -, una iniciativa oficialista complementaria que incluye los cambios impulsados por la Casa Rosada. Entre ellos, facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operan de manera irregular y reforzar las medidas de protección de los menores de edad.

Finalmente, al cierre del texto difundido por el órgano eclesiástico, se lee: “Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad. Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo ”.

Fuente: La Nación