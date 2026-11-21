La mañana del viernes 16 de octubre, en la orilla frente al Asilo Unzué de Mar del Plata, a mitad de camino entre La Perla y la avenida Constitución, una hembra de elefante marino del sur dio a luz . Los vecinos la llamaron Perla, como el barrio. Al cachorro le pusieron dos nombres. Algunos le dicen Alfredito, por un funcionario de Defensa Civil que llegó al lugar ese día. Otros le dicen Saturnino , por Saturnino Unzué, el apellido del edificio frente al que nació. Este segundo nombre fue el que quedó.

“Representa un hecho histórico”, dice a Clarín Natalia Martino, bióloga y jefa del Departamento de Reservas Naturales y Guardaparques. Los elefantes marinos suelen pasar por la costa marplatense, aunque en número mucho menor que los lobos marinos, que viven allí todo el año. Lo raro es que una hembra elija esta arena para parir. Hace un par de años otra tuvo su cría en Punta Mogotes, pero el cachorro murió a los pocos días. Saturnino tuvo más suerte.

Conviene aclarar algo, porque se confunden seguido: no es un lobo marino. El elefante marino es una foca , la más grande del mundo. Las hembras pesan entre media y casi una tonelada. Los machos adultos pueden llegar hasta las cuatro toneladas y desarrollan la trompa que le da nombre a la especie.

Apenas se confirmó el parto, Defensa Civil armó un operativo, y después se sumaron los guardaparques y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur). Se marcó con cintas un perímetro de unos cien metros alrededor de madre e hijo. Martino explicó que se trata de una especie vulnerable y que había que evitar cualquier situación de estrés . Desde el primer día, los especialistas dijeron que el mayor riesgo no eran las personas sino los perros sueltos.

Lo que pasó adentro del cerco fue una crianza tranquila. “Fueron 24 días de amamantamiento continuo, sin interrupciones, sin situaciones abruptas o de estrés que provocaran algún alejamiento de la madre”, cuenta la bióloga. Los números lo muestran. Según la Fundación Fauna Argentina, Saturnino nació con entre 35 y 40 kilos y a principios de noviembre ya pesaba entre 150 y 180. Engordaba cuatro o cinco kilos por día con una leche muy rica en grasa.

Mientras él crecía, Perla se consumía. Las hembras no comen durante la lactancia y viven de sus reservas mientras alimentan a la cría. “La última vez que se la vio antes de irse había bajado mucho de peso. Su silueta era otra, totalmente distinta a cuando llegó a la playa”, recuerda Martino.

En esas semanas la playa del Unzué se volvió un aula a cielo abierto. Aunque la primavera venía fría, vecinos, deportistas y turistas se acercaban cada día a mirar desde detrás del cerco. A fines de octubre hubo una visita inesperada: un macho joven salió del agua en la misma playa. Carolina De León, del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó que probablemente lo habían atraído los bramidos y que, por ser un adolescente, no representaba un peligro para la cría.

En la última semana de lactancia, Saturnino empezó a practicar lo que iba a necesitar. “Desarrolló prácticas de buceo, de natación, incursiones al mar junto con su madre”, cuenta Martino. El 4 de noviembre fue un día especial para los que lo seguían. Perla entró al mar como invitándolo, nadaron juntos casi una hora , se alejaron entre 150 y 180 metros de la costa y volvieron a salir dos balnearios más al norte. Ahí el cachorro siguió mamando como si nada.

Al día 24 llegó lo que los especialistas llaman el destete abrupto. Perla dejó de amamantarlo y se fue al mar a buscar alimento. Le toca recuperar fuerzas, mudar la piel y seguir con su vida de adulta. No iba a volver.

Desde ese momento Saturnino quedó solo, con la grasa que había juntado como única reserva. Ahora tiene que aprender a moverse entre las olas y, sobre todo, a cazar. Al mismo tiempo cambia de pelaje: el manto oscuro de recién nacido va dejando lugar a uno más claro, como el de su madre. Martino lo describe como una etapa crítica . Juan Lorenzani, de la Fundación Fauna Argentina, agrega que la costa bonaerense es muy distinta a las colonias del sur y que acá hay que “no dar nada por sentado”.

Pasó casi una semana en la playa donde nació. Nadaba, buceaba, recorría las playas vecinas y volvía. Después empezó a moverse hacia el norte. A mediados de noviembre estaba frente al Museo MAR.

Entonces se difundió el video que asustó a todos. En Playa Daprotis, una mujer paseaba a sus perros por la orilla a pocos metros del cachorro. Los perros se le acercaron y empezaron a ladrarle, y poco después Saturnino se metió al mar.

Para un elefante marino joven, esa escena no es menor. En tierra no come, y según WCS Argentina, cada vez que huye de perros, autos o personas gasta energía que después le falta . Para una cría recién destetada que todavía no sabe alimentarse, eso puede ser grave.

Un integrante del equipo de monitoreo lo vio descansar sumergido junto a una escollera. Después se alejó de la costa y lo perdieron de vista. Cerca del mediodía, unos guardavidas de la zona del emisario submarino avisaron que lo habían visto pasar. Al día siguiente el equipo recorrió desde temprano toda la costa norte. “Se observan detenidamente los remansos o recodos de las escolleras para ver si está ahí, y también el arenal, a ver si se pueden divisar rastros de su desplazamiento”, explica Martino. No encontraron al cachorro ni sus huellas.

Aun así, la bióloga estaba tranquila. “Todo lo que sucedió hasta ahora está dentro del patrón de comportamiento esperado para esta edad”, dijo. “No quiere decir que le haya pasado algo. Simplemente no lo estamos viendo en este momento”.

Tenía razón. Poco después apareció otro video: Saturnino descansaba sobre una escollera, tranquilo, como si no hubiera pasado nada.

Los especialistas creen que puede quedarse en la zona hasta tres meses , moviéndose de una playa a otra durante períodos cada vez más largos, antes de irse al océano. Lo esperable es que algún día haga lo mismo que su madre y viaje hacia el sur. Mar del Plata es casi el límite norte de la presencia habitual de la especie.

Saturnino también es parte de algo más grande. En la última década los elefantes marinos aparecen cada vez más en las playas de Mar del Plata, Necochea y Quequén, y también aumentaron los nacimientos fuera de las colonias . Entre septiembre y octubre de 2024 hubo al menos seis en la costa bonaerense, desde Mar de Ajó hasta San Blas, y el año pasado nació una cría en Piriápolis, Uruguay. WCS Argentina cree que este cambio podría estar relacionado con la gripe aviar que golpeó a la colonia de Península Valdés en 2023 y con el cambio climático.

Mientras tanto, el pedido a la ciudad es simple. Hay que mantenerse al menos a 20 metros del animal y respetar los cercos. Los perros tienen que estar lejos y con correa. No hay que tocarlo, alimentarlo ni ponerse entre él y el mar . Y si algo parece andar mal, hay que avisar a Defensa Civil, Prefectura, los guardavidas o la Fundación Mundo Marino.

Fuente: Clarín