La historia de Mercedes Fariña, la artista argentina cuya obra llegará a manos de León XIV: “Es un honor poner el arte al servicio de su mensaje de fe”

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV. Las agujas del reloj corren, el entusiasmo se apodera de los fieles y, mientras algunos esperan participar de las actividades que propone la Iglesia católica, otros forman parte del eslabón que deleitará al Sumo Pontífice. En diálogo con LA NACION , Mercedes Fariña contó los detalles de este momento único: mientras la organización oficial avanza desde que el Vaticano anunció el viaje apostólico al país, ella ya llevaba un largo tiempo retratando entre lienzos, acrílicos y acuarelas al Obispo de Roma.

Nacida en el barrio porteño de Flores y radicada desde hace unos años en La Plata, Fariña transita el arte desde hace más de tres décadas. Formada junto a grandes maestros como Eduardo Mac Entyre y José Marchi, y graduada como Licenciada en Artes Plásticas en la UBA, convirtió el oficio pictórico en su camino de vida. No es la primera vez que su obra cruza las vallas del Vaticano: años atrás, un vínculo similar con el papa Francisco —quien recibió su cuadro en mano y le respondió con una inolvidable carta manuscrita bajo su puerta en Flores— marcó un antes y un después en su trayectoria. Hoy, con la misma sensibilidad y un profundo trabajo de inmersión espiritual, Fariña vuelve a entrelazar su paleta con la historia grande de la Iglesia, preparándose para que una nueva creación suya sea entregada.

—¿En qué momento decidiste enfocar tu carrera y tu talento plástico de lleno en el arte sacro y en retratar a los papas?

El tema de lo religioso y el arte sacro siempre estuvo presente en mi producción, no solo en las imágenes del cristianismo, sino también explorando el diálogo interreligioso y otras culturas como el arte musulmán o precolombino, conectando siempre con lo divino. Participé en varias bienales de arte sacro con una mirada moderna sobre las advocaciones marianas. Lo espiritual es un eje transversal en toda mi obra, y por eso, cuando eligieron a Bergoglio como Papa, sentí un llamado muy fuerte a homenajear ese momento histórico que me tocaba tan de cerca como vecina de Flores.

—Fuiste vecina de Jorge Bergoglio en Flores, le entregaste un cuadro en mano en el Vaticano en 2013 y te respondió con una carta manuscrita por debajo de la puerta. ¿Qué significó ese gesto en tu trayectoria y cómo influyó en tu vocación?

—Fue un evento muy movilizante e inspirador. Que un Papa reconozca tu capacidad artística —como puso en la carta— y te felicite fue un llamado a seguir por ese camino. Cuando me llegó su mensaje, yo ya tenía dos cuadros más de la serie de Francisco, y terminé haciendo nueve obras en su homenaje. Esa serie tuvo muchos avales del Vaticano y recorrió el mundo. Hoy, la réplica de ese primer cuadro está al lado de su confesorio en la Iglesia San José de Flores, convertido en una especie de santuario al que la gente va a rezarle y recordarlo.

—Tu nueva muestra se titula “Salvete Omnes” e incluye obras inspiradas en el pontificado de León XIV. ¿Cómo fue el proceso de investigación y la elección de los símbolos (niños, paisajes andinos, la Virgen, la catedral de Chiclayo) para estas piezas?

—Hubo un proceso de investigación muy profundo sobre su vida, su forma de pensar y su recorrido pastoral en Perú, donde fue obispo durante muchos años. El primer cuadro está junto a la catedral de Chiclayo, reflejando esa etapa. Estudié sus escritos sobre su recorrido pastoral en el norte, su conexión con la tierra, la naturaleza y la amabilidad de su gente; por eso en el último cuadro —que finalmente fue el elegido por la Orden para ser entregado— incluí a un niño andino, porque tiene que ver con todo lo que él transitó allí. Además, los agustinos son muy devotos de la Virgen del Buen Consejo, y él también, por supuesto; por eso fue a Genazzano (cerca de Roma) a encomendarle su pontificado, algo que hizo en varios momentos importantes de su vida.

—Trabajaste mucho en la mirada de León XIV, escuchando sus escritos y palabras para conectarte con él. ¿Qué rasgo humano o espiritual buscaste plasmar principalmente en el lienzo?

—Busqué reflejar esa conexión profunda con la tierra, la cercanía con los pueblos del norte y la calidez humana que caracterizan su espiritualidad y su mensaje pastoral.

—Contaste que la Iglesia argentina elegirá uno de los cuadros para entregárselo al Papa, y ya se confirmó que el elegido es el del niño andino. ¿Cómo viviste esa elección y cómo será el momento de la entrega, sabiendo que lo llevará el superior de los agustinos?

— ¡Estoy muy contenta con la elección! El superior de la Orden de los Agustinos va a ser quien se lo entregue en mano en la nunciatura. Si bien por cuestiones de agenda restrictivas en esta oportunidad no voy a poder ingresar yo misma a la nunciatura, le van a hacer llegar una carta mía junto con las fotos del resto de los cuadros de la muestra. Es una alegría enorme saber que esa obra, que refleja tanto su vida pastoral, llegó a sus manos a través de la Orden.

—Imaginemos que podés recibir una nueva carta, esta vez de León XIV. ¿Qué le dirías si pudieras tenerlo frente a frente al momento de entregarle tu obra?

—Le agradecería por su entrega y le diría que es un honor inmenso poner el arte al servicio de su mensaje de fe y cercanía con el pueblo.

—La muestra se va a poder visitar en la Parroquia San Agustín hasta el 15 de noviembre. ¿Qué esperás que sienta la gente cuando se acerque a recorrerla?

—Espero que sea un espacio de encuentro y de profunda inspiración, que la gente logre conectar con la figura de León XIV y con lo espiritual a través del arte, tal como ocurrió con las series dedicadas al papa Francisco.

Fuente: La Nación