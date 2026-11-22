Raúl Alfredo Moyano , un maestro rural de 59 años es buscado desde el 12 de octubre , cuando le avisó a su familia que iba a ascender al cerro Ñuñorco Grande , en el sur de Tafí del Valle , en Tucumán . Los rescatistas mantienen un operativo en la zona y señalan a las condiciones climáticas como la principal hipótesis sobre lo ocurrido.

“ La neblina es muy peligrosa, no se ve nada y hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo. Por la neblina podes perder el sendero”, explicó Franco Herrera, que participa de la búsqueda, en diálogo con TN .

El último dato sobre Moyano es la señal que emitió su teléfono celular dos días después de su desaparición, en una zona conocida como El Indio, donde ahora se concentra el operativo. Los rescatistas trabajan en los alrededores del lugar en busca de rastros del docente. Uno de los puntos en una zona de alcantilados, de unos 70 metros de profundidad.

El hijo del docente, Matías Moyano, pidió a las autoridades que no cese la búsqueda: “Fuimos a colaborar con lo que podíamos dar una mano. Subimos la montaña, hicimos cima, recorrimos algunas quebradas junto a la gente de la comuna”.

“Es traicionera la niebla. Hay momentos donde tenés sol y de la nada desaparece, no ves nada, te cierra el camino. Hay lluvia, se vuelve a despejar. Mi papá se confió por eso”, consideró desde Bariloche.

Moyano contó también que su padre era una persona preparada para este tipo de actividades, que realizaba trekking con habitualidad y que estudiaba los caminos antes de recorrerlos.

Moyano había viajado desde la Patagonia, donde reside, hasta Tucumán para participar del aniversario del fallecimiento de su madre. El domingo 12 de octubre, les avisó a sus familiares que tenía previsto ascender al cerro Ñuñorco Grande, visible desde El Mollar, junto a Tafí del Valle, sobre la ruta 307. Ese mediodía partió desde la zona de El Potrerillo.

Alrededor de las 17, llegó a la cumbre conocida como el Banquito y dejó registro de ese momento en un video, en el que también señaló el camino que tenía previsto tomar para descender. Esa fue la última señal de vida que se tuvo de él. “Muy cerrado el camino, pero se ve a 50 metros más o menos, o un poquito más” , dijo en la grabación.

Desde ese punto, el docente tenía tres posibles descensos: uno a la derecha, con precipicios y de uso menos frecuente; otro por el centro del cerro, el más utilizado y el que habría sido la bajada más rápida; y un tercero por el costado izquierdo. Los especialistas creen que tomó alguna de esas opciones y que la niebla lo desorientó.

La principal hipótesis de los rescatistas es que Moyano haya terminado del otro lado del cerro Ñuñorco Grande, en dirección a la yunga que se extiende entre las rutas 325 y 307. Una antena ubicada en Los Sarmientos captó la señal de su celular el miércoles 14 de octubre, dos días después de su desaparición, y volvió a registrar la misma ubicación el viernes. Desde entonces, el teléfono no volvió a emitir señal.

Fuente: TN