La Fiesta Nacional del Asado con Cuero terminó a los golpes en Entre Ríos

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Una violenta pelea entre hombres y mujeres empañó la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, donde varios asistentes terminaron a los golpes por motivos que todavía se desconocen.

El episodio ocurrió en Viale, Entre Ríos, durante la 24ª edición de la celebración, que se desarrolló entre el 20 y el 22 de noviembre de 2026.

Cómo fue la pelea

Según trascendió, la trifulca comenzó en uno de los playones internos del Viale Foot Ball Club y continuó en las inmediaciones del predio.

La escena generó un fuerte escándalo en uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la región. Los involucrados protagonizaron una pelea física que quedó registrada en un video que posteriormente llegó a las redes sociales.

Por el momento, no trascendieron los motivos que desencadenaron la discusión ni qué provocó que los participantes comenzaran a agredirse.

Tampoco se difundieron detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas ni se informó si hubo intervención policial.