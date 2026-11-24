La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó para este martes por la tarde una reunión extraordinaria a raíz de la controversia que generó el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, previsto para el 10 de diciembre, según confirmaron a LA NACION fuentes de la institución educativa.

El encuentro reunirá a las autoridades de la facultad, con sede en el barrio porteño de Constitución, y fue convocado ante el malestar que generó la actividad dentro de la casa de estudios. “Fue algo excepcional, no estaba programado” , indicaron desde la UBA a este medio.

El anuncio del homenaje a Santucho no solo generó una repercusión a nivel nacional, sino a nivel interno de Ciencias Sociales. La reunión se realizará vía Zoom y participará la decana de la facultad, Ana Arias, una de las impulsoras de la actividad.

Fuente: La Nación