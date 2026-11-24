La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) confirmó este martes que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos , al igual que en 2024, cuando la selección argentina se consagró bicampeona continental. El anuncio se produjo tras la extensión de la alianza estratégica con la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol ( Concacaf ). El torneo tendrá lugar entre el 9 de junio y el 9 de julio y contará con la participación de 16 seleccionados .

Será la tercera vez que el país norteamericano albergue el certamen de selecciones más antiguo del mundo, después de las experiencias de 2016 y 2024. La decisión fue aprobada por los consejos de ambas confederaciones y da continuidad al acuerdo de colaboración establecido en 2023, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de competencia internacional para los equipos de las dos regiones.

La 49ª edición de la Copa América mantendrá el esquema de participantes de la última cita continental: los diez países miembros de la Conmebol y seis representantes de la Concacaf . Estos últimos deberán conseguir su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio del próximo año. Las ciudades anfitrionas, los estadios y el cronograma de encuentros se darán a conocer próximamente.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 pic.twitter.com/MGJLVyIjew

“La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, expresó Alejandro Domínguez , presidente de la entidad sudamericana y vicepresidente de la FIFA, en el comunicado oficial.

Por su parte, el titular de la Concacaf, Víctor Montagliani , destacó la posibilidad de que los seleccionados de su región se enfrenten a potencias sudamericanas y el valor que adquirirá la Copa Oro como instancia clasificatoria. “ Esperamos trabajar junto a la CONMEBOL, las sedes anfitrionas y otros actores clave para organizar un torneo de primer nivel que refleje la pasión, la calidad y el potencial del fútbol en todo el continente ”, sostuvo.

La elección de Estados Unidos también se enmarca en la intención de las autoridades de capitalizar el interés por el fútbol que despertó el Mundial 2026. Además, la Copa América tendrá lugar en la antesala de otro gran acontecimiento deportivo: apenas cinco días después de la final del certamen continental comenzarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , que se desarrollarán entre el 14 y el 30 de julio. Así, el país norteamericano será escenario de dos de las principales citas del calendario deportivo internacional en poco más de 50 días.

La última vez que la Copa América se disputó en territorio sudamericano fue en 2021, cuando la Argentina rompió la racha y volvió a gritar campeón en Brasil. Con la confirmación de Estados Unidos como sede de la próxima edición, deberán transcurrir al menos 11 años para que el certamen regrese a un país miembro de la Conmebol : recién podría hacerlo en 2032, aunque todavía no hay definiciones sobre la organización de esa cita.

Así, respecto de lo que viene próximamente en el calendario, la Copa América 2028 se convierte en el principal objetivo para la selección argentina, ya que está clasificada para el Mundial 2030 , en donde será anfitriona al menos en un partido.

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Fuente: La Nación