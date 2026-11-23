La confianza en el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar una mejora en noviembre. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró una suba del 4,1% respecto de octubre y llegó a los 2,04 puntos , en una escala de 0 a 5. El dato significa el segundo incremento mensual consecutivo , después de la leve recuperación del 0,9% que había registrado en octubre, cuando alcanzó los 1,95 puntos. Sin embargo, el indicador todavía está lejos de los niveles que había alcanzado un año atrás: en la comparación interanual registra una caída del 17,5%.

La secuencia de los últimos meses mostró que en septiembre la confianza en la administración libertaria registró un retroceso del 5,9%, hasta ubicarse en los 1,94 puntos, alcanzando uno de los registros más bajos de la gestión. En octubre logró interrumpir esa tendencia negativa, aunque con una variación marginal. Ahora, en noviembre, la recuperación fue más pronunciada y permitió que el indicador volviera a superar la barrera de los 2 puntos . De todos modos, desde abril la medición se mueve alrededor de ese nivel, con subas y bajas moderadas , sin que decante en una tendencia sostenida.

A su vez, el contraste con la medición de noviembre de 2025 revela la pérdida de confianza que sufrió el Gobierno durante el último año. En ese período, el ICG había alcanzado los 2,47 puntos, frente a los 2,04 actuales. La diferencia representa un retroceso interanual del 17,5%. Respecto a la evolución desde el inicio de la administración libertaria, el indicador muestra que el promedio acumulado de los primeros 35 meses descendió a 2,32 puntos, el registro más bajo de su gestión. Como referencia, en el mismo tramo de su mandato, Mauricio Macri había promediado 2,43 puntos.

La medición de noviembre dejó, además, un dato positivo para la Casa Rosada : los cinco componentes que integran el índice registraron mejoras respecto del mes anterior. La honestidad de los funcionarios continúa siendo el atributo mejor evaluado , con 2,41 puntos y una suba del 1,4%. Muy cerca quedó la capacidad para resolver los problemas del país, que avanzó 5,6% y alcanzó los 2,40 puntos. La eficiencia en la administración del gasto público llegó a 2,08 puntos, con una mejora del 4,5%, mientras que la evaluación general del Gobierno subió 3,6% y se ubicó en 1,69 puntos.

El componente que experimentó el mayor crecimiento porcentual fue la preocupación por el interés general, con una suba del 6,4%. Sin embargo, también continúa siendo el atributo con la calificación más baja: apenas 1,60 puntos. El dato marca una diferencia entre la valoración que reciben algunos atributos de la gestión, como la honestidad y la capacidad para resolver problemas, y la percepción sobre cuánto le preocupa al Gobierno el conjunto de la sociedad.

Por otra parte, en el desglose por edades, el relevamiento mostró que los mayores de 50 años protagonizaron la recuperación más fuerte del ICG , con un incremento del 21,7%, que llevó el índice a 2,20 puntos. En octubre, ese segmento había registrado una caída del 10,2%, hasta los 1,81 puntos. En tanto, los jóvenes de entre 18 y 29 años conservaron el nivel más alto de confianza , con 2,23 puntos, aunque experimentaron una baja del 6,2%. Entre las personas de 30 a 49 años también se produjo un retroceso del 7,2%, que dejó el indicador en 1,82 puntos .

La brecha entre hombres y mujeres volvió a ampliarse. Entre los varones, la confianza en el Gobierno aumentó 8,7% y llegó a los 2,35 puntos, mientras que en el caso de las mujeres se registró una caída del 2% y se ubicó en 1,70 puntos. La diferencia entre ambos segmentos alcanzó los 0,65 puntos, frente a los 0,43 que había registrado en octubre.

En el mapa territorial también aparecieron diferencias. El interior del país volvió a mostrar los niveles de mayor nivel de confianza en la gestión de Milei , con 2,27 puntos y una mejora mensual del 6,3%. En la Ciudad de Buenos Aires el indicador avanzó 3,7%, hasta los 1,95 puntos. En contrapartida, el Gran Buenos Aires fue la única región que registró un retroceso: cayó 1,4% y quedó en 1,59 puntos.

La distancia entre el interior y el Conurbano se amplió por segundo mes consecutivo . La confianza en el Gobierno en las provincias resultó un 42,8% superior a la registrada en el Gran Buenos Aires, una brecha que había sido del 31% en octubre y que vuelve a exponer las dificultades del oficialismo para consolidar su respaldo en uno de los principales distritos electorales del país.

Fuente: Clarín