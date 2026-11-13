La Argentina juega con nostalgia: sin Messi y con poco fútbol, la derrota con Uruguay apunta al futuro

La Argentina , a partir de ahora, juega con la nostalgia de lo que supo ser. Imposible evitar esa mueca de la melancolía: jugar (y vivir) sin Lionel Messi no es algo de todos los días. El crack dejó la selección luego de 21 años de una trayectoria extraordinaria. Pisar la pelota, mirar hacia adelante (habitualmente, del centro a la derecha) y no verlo más: de eso se trata el futuro del equipo nacional. La noche ayudó, lamentablemente, para alimentar esa teoría: la derrota por 2 a 1 contra Uruguay (con un gol en contra y una suerte de blooper) en una Bombonera semivacía desnudó aún más esa realidad que amenaza repetirse.

Fue un auténtico viernes 13. ¿Pudo haber empatado? Claro que sí: 17 remates contra 6 (6 y 3 a los arcos) y el 72 por ciento de la posesión se refieren a otro asunto: la derrota pareció una exageración. Sin embargo, el impacto es otro: en noches como estas, la magia del genio ya no está como para transformar la historia. Como contra Inglaterra en la Copa del Mundo , sin viajar demasiado en la ruta del olvido.

Luego de tres goleadas a rivales de muy bajo nivel, la selección argentina tuvo este viernes su primera prueba de peso desde el retiro de Messi. Y no fue frente a cualquier adversario: Uruguay, que hace casi exactamente tres años también le ganó por 2 a 0 en la Bombonera y terminó con el invicto que el campeón mantenía desde el Mundial de Qatar. El escenario fue el mismo, pero el contexto fue otro. A media hora del arranque: desolador. Luego, fue tomando música y color, pero la imagen de tribunas semivacías impactó. Lionel Scaloni intentará sacar las primeras conclusiones importantes ante un conjunto que también atraviesa una etapa de renovación. Entre tantos, Gianluca Prestianni, un rebelde con causa.

La pelota casi siempre fue de Argentina. Un pase sensacional de Mac Allister encontró a Julián Alvarez de cara al gol. Sin embargo, el potente y cruzado remate fue contenido a media altura por Fiermarín, el inesperado arquero uruguayo . Almada no llegó a aprovechar el rebote. Era el arranque.

Con todos los volantes acorralados, Medina se animó en la puerta del área: dócil, la pelota viajó a las manos del arquero. Entre todos, algo de magia, repartida entre Enzo Fernández y Nico Paz , cómplices necesarios en la creación de un equipo pesado, repetitivo.

El director técnico sabe que acostumbrarse a jugar sin Messi no será sencillo, pero pretende mantener una idea de juego semejante. “Es irreemplazable, no hay manera de jugar igual sin él . No era solo en la cancha, sino también lo que generaba. Ahora intentaremos sin él, manteniendo un estilo de juego similar, buscando alternativas”, explica el hombre de Pujato.

De todos modos, el control global del juego, los toques, el protagonismo general siempre fueron del equipo nacional, en puntas de pie al pisar el área rival . Para la segunda mitad, Matías Soulé , un delantero, reemplazó a Exequiel Palacios (con mucha participación en este tramo de la temporada y dignas tareas), en la búsqueda de una mayor profundidad.

Nico Paz, algo incómodo en el ángulo derecho (donde se paró luego el wing de Roma), se corrió hacia el centro, más libre y con la convicción de tomar el control. Lo hizo poco, verdaderamente. Y lo sabe: todas las miradas, ahora, apuntan al joven crack de Como. Entre tantos movimientos tácticos, Enzo se instaló como clásico número 5, bien definido.

A los 2 minutos de la segunda mitad, una doble desatención de Balerdi derivó en la apertura del marcador. Primero, cometió una dura infracción sobre Darwin (pudo ser roja) y luego, un envío aéreo derivó en un doble cabezazo fatal. Primero, Lisandro Martínez, luego, Balerdi , que no suele sentirse a pleno en la selección. La pelota le dio en la cara y se le metió a Rulli, reemplazante del lesionado Dibu Martínez.

Confundido, mareado, el equipo nacional se despistó otra vez. Una suerte de cabezazo de espalda de Maximiliano Araújo (¿o lo pegó en la nuca?) encontró mal parado a Rulli: la pelota hizo un globo artístico y acabó en la red.

Gianluca Prestianni entró por Thiago Almada, tan apagado como en su presente en River. El hábil jugador de Benfica le dio otro ritmo a un equipo que seguía a media luz. Se prendía y se apagaba. Rápido, ocurrente, lideró por un rato al subcampeón del mundo. Un zurdazo de Nico Paz encontró el cuerpo de Fiermarin, figura para detener los arrestos nacionales.

El problema estaba, además, en la otra frontera: Lisandro no ofrecía garantías, mucho peor Balerdi. Cada vez que lo encontraba Darwin, lo dejaba expuesto. La insistencia, de todos modos, tuvo su premio: el arribo al fondo por el sector izquierdo encontró por el centro a Julián, que con un toque de primera descubrió el descuento.

Faltaban 20 minutos. En los viejos buenos tiempos (en el Mundial, sin ir más lejos) , se trataba de una eternidad. ¿Pudo empatar la Argentina? Claro que sí. Sin embargo, perdió. Sin el calor masivo de la gente y con una mueca de nostalgia que duele en el alma.

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Fuente: La Nación