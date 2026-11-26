La victoria de Boca ante Independiente Rivadavia por 2 a 0 completó el cuadro de los cuartos de final del torneo Clausura . Y, con la llave ya sin lugares vacíos, apenas concluido el encuentro, la AFA informó cómo se disputará la jornada en un fin de semana muy especial para el fútbol argentino. ¿Por qué? No habrá que perder de vista que Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el sábado, a las 17, en el estadio Centenario.

Para la definición del fixture original también se tuvo en cuenta que la selección argentina femenina se medirá el domingo, a las 20.15, en La Plata, en un amistoso frente a Alemania. La intención de la AFA fue que ninguno de los encuentros se “pisara” o, en todo caso, que lo hiciera el menor tiempo posible. Pero, claro, todo cambiaría después.

Con River y Boca entre los ocho mejores del certamen doméstico , en principio, la idea de los organizadores fue que se dividiesen para ocupar cada uno un día del fin de semana. El Millonario cerrará la agenda del sábado, a las 22, en Córdoba, frente a Instituto. Mientras que, a las 20, Vélez recibirá a Independiente.

Para darle al Xeneize el correspondiente descanso, Boca se enfrentará con Gimnasia (LP) el domingo, a las 20.30, en la Bombonera. Ese mismo día, a las 17, en Arroyito, Rosario Central sería el anfitrión de Barracas Central .

Originalmente, la AFA había informado en sus redes y página web que Boca iba a jugar a las 22 ante el Lobo, pero minutos después borró la publicación. ¿El motivo? Según pudo reconstruir LA NACION , Boca habría pedido jugar no tan tarde el domingo, con el argumento del viaje que luego emprenderá a Santiago del Estero, para definir el miércoles 2 de diciembre, la Copa Argentina contra Platense. Y, a la luz de los hechos, el pedido fue escuchado: se adelantó una hora y media.

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Vale recordar que Instituto no saldrá de su estadio: recibirá a River en el Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. Las dudas giraban alrededor del estado del campo de juego, luego de que se desarrollaran allí varios recitales. Esa situación había obligado al conjunto cordobés a mudarse al Mario Kempes, por los octavos de final, en los cuales eliminó a Huracán (2-1).

Las otras novedades incluyeron a los árbitros. Nazareno Arasa dirigirá Instituto vs. River, con Lucas Novelli en el VAR. Mientras que Darío Herrera será el árbitro principal en Boca vs. Gimnasia, con Germán Delfino en el VAR. Los otros encuentros: Vélez vs. Independiente (Facundo Tello y Salomé Diorio en el VAR) y Rosario Central vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo y Silvio Trucco en el VAR).

Cada mano a mano se disputa a partido único en el estadio del equipo mejor clasificado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad en el tiempo regular, se disputará a un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la definición será por penales.

La modalidad de disputa solo se modificará en la final, que será a partido único en el estadio Diego Armando Maradona, de La Plata .

Estos fueron los resultados de los octavos de final:

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Fuente: La Nación