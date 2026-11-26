A los siete años, María Alejandra García (31) empezaba cada mañana arriba de un carro . Se ponía las zapatillas que su mamá que le había comprado un talle más grande y salía con su papá a juntar cartones por las calles de Bahía Blanca. Todavía recuerda el sonido del andar de los caballos; cloc, cloc, cloc , sin parar durante horas.

“No te podías negar, era parte de la rutina, ir y ayudar a tus papás”, dice a Clarín. Terminaba el recorrido y María agarraba el guardapolvo blanco para ir a la escuela.

“Era una prioridad. A la mañana íbamos a cirujear pero al mediodía tenía que prepararme para ir a la escuela . Mis padres no tuvieron esa posibilidad y siempre me apoyaron para que estudie”, dice emocionada.

Hoy, es enfermera y está en cuarto año de Medicina en la Universidad del Sur. “No fue fácil, pasamos muchas peripecias”, explica María.

También las pasó Ezequiel Frías (31) , un joven que se recibió de abogado en la UBA. Juntaba cartones con sus papás en Villa Fiorito y perdió amigos por la droga.

Y Alejandro Sabater (34) que se metía por completo dentro de un tacho de basura. Hoy es desarrollador de páginas web y estudia programación en la Universidad de José C. Paz.

Tres jóvenes profesionales que arrancaron juntando cartones en las calles y que, con esfuerzo, perseverancia y muchas ganas de salir adelante, fueron construyendo de a poco la vida que soñaron.

María Alejandra García es la segunda de ocho hermanos y, mientras su hermana mayor cuidaba abuelos, ella acompañaba a su papá todas las mañanas a juntar cartones.

“Por ahí a los chicos de otra clase social ayudan a ordenar la habitación, yo tenía que ayudar a mi viejo a trabajar ”, cuenta. A veces tocaba ir a la quema, un basural cerca de Villa Caracol, el barrio donde viven los García.

“Era duro porque pasábamos mucho frío. Me acuerdo de que una vez vi una chata con techo y dije: ‘Sería genial tener un techito para evitar mojarse’” , agrega.

María recuerda que su mamá les compraba zapatillas de un talle más grande para que le duren. “Fue una infancia re dura, no se la deseo a nadie ”, confiesa.

Aun así, María dice que fue una nena muy feliz. En el barrio organizaban campamentos, los iban a buscar los sábados y había tiempo para jugar, correr y divertirse.

“Mis viejos entendieron que educarme era parte para que yo no tuviera que seguir viviendo esa vida y que tal vez ellos no pudieron construir porque nunca tuvieron otras posibilidades”, explica.

María trabajó con su papá hasta los 13 o 14 años . No quiso seguir más porque algunas compañeras la veían trabajar en el carro y después le hacían bullying en la escuela . “La pasaba re mal, entonces me rebelé con mis papás y les dije que no iba a salir nunca más. Por suerte, entendieron”, agrega.

Cuando terminó la escuela, María sabía muy bien que tenía que estudiar para cambiar su realidad. Estaba entre Administración de empresas o enfermería, pero su papá era diabético y pasaban mucho tiempo en el hospital. Un día caminaba por los pasillos de la clínica y escuchó que llamaban a una médica: "Doctora García" . Para ella fue una señal y se anotó en enfermería.

“Tuve mucha gente que creyó en mí y una de ellas siempre me dijo que cuando tenga un sueño o una meta, me tenía que enfocar e ir para adelante. Mucha gente me apoyó”, cuenta.

Su papá falleció cuando María tenía 18 años. No llegó a verla con el diploma, pero siempre creyó en ella. María es la primera universitaria de la familia. Y por ahora la única.

“Gracias a mi título de enfermera, sé que si quiero ejercer acá o me quiero ir a otra ciudad o pase lo que pase tengo mi título, me abrió un montón de puertas”, dice orgullosa.

El camino no fue nada fácil. Trabajaba de noche cuidando a una abuela y a la mañana iba a cursar a la facultad. Por momentos, se cuestionó si iba a poder lograrlo. Desaprobó exámenes, recursó materias y hasta dudó si cambiar de carrera.

“Cuando me iba mal, como que uno siente que no merece estar donde está, el síndrome del impostor. Y empezás a dudar de vos mismo”, confiesa.

El día que se recibió, María celebró a lo grande. Alquiló un salón e invitó a sus amigos y familiares. “Fue muy lindo, como si fuera un mega cumpleaños de 15 pero de recibida. Vine para mi barrio y todos tocaban bocinas ”, cuenta.

Hoy, María está en cuarto año de Medicina en la Universidad del Sur y tiene un bebé de nueve meses. “Soy mamá y me tengo un poco de piedad. Doy todo de mí, pero obviamente no voy a ir al mismo ritmo que mis compañeros", aclara. Le faltan dos años y medio para recibirse y para que le digan finalmente doctora García.

María mira hacia atrás y no reniega de su infancia porque siente que eso le dio fortaleza. “No quiero olvidar de donde vengo porque es lo que me hizo ser quien soy, resiliente” , cierra.

Ezequiel Frías no olvida el consejo de su profesora de educación física. Cursaba noveno año en la escuela de Villa Fiorito, que no tenía secundaria. “Tienen que abrir los horizontes y conocer a otras personas ”, les decía a sus alumnos.

Mientras que otros docentes les decían a sus alumnos de seguir en instituciones de la zona porque “si se iban a otro lado quizás el nivel académico era mayor, se podían frustren y dejar la escuela”.

Ezequiel eligió otro camino. Vio a muchos amigos del barrio caer en la droga. A él también le ofrecieron consumir, pero siempre tuvo presente la voz de su mamá, que le pedía que se mantuviera lejos de ese mundo.

En esos tiempos, pasaba mucho tiempo con su familia. Durante unas horas salía a cartonear con sus papás por las calles de zona sur.

Cuando tenía cinco años, su padre lo llevaba en el caño de la bicicleta e iban al mercado central. “Revisábamos los tachos para ver si había verduras para llevar a casa o si había metales”, confiesa.

Ezequiel escuchó a su profe de física y se anotó en el histórico colegio ENSAM, de Banfield. Tenía un programa que se llamaba jóvenes parlamentarios, que consistía en que chicos de cuarto año armen un proyecto para presentar ante el Concejo deliberante de Lomas de Zamora. Ezequiel quería transformar un basural cerca de su casa en un hospital público.

“Lo discutimos en el Concejo y cuando salí de ahí le pregunté a mi mamá qué tenía que estudiar para ser concejal y me dijo abogacía . Y desde ahí siempre quise ser abogado”, confiesa.

Pero necesitaba un empujoncito. “Mi mamá tenía una amiga que vivía en un edificio donde ella cartonea. Y le comentó que yo quería estudiar abogacía y no sabía cómo anotarme” , explica.

La señora era profesora universitaria y se ofreció a ayudarlo. “Me guió en la carrera. El primer Código Civil me lo regaló ella, Carolina Barri”, recuerda.

Su mamá le decía que busque algo relacionado al Derecho. Ezequiel armó su CV, con la dirección de Fiorito. “Me daba vergüenza porque sentía que no estaba preparado y poner Fiorito no me animaba”, relata.

Se acercó a la Cooperativa Amanecer de los cartoneros para ver si le daban trabajo de chofer u operario, pero le dijeron que si estudiaba abogacía tenía que estar en el área legal con los libros societarios.

“No tenía mucha idea de cooperativismo, ahora doy clases porque me especialicé en esa área y sigo trabajando allí”, explica el abogado que hoy representa a la Cooperativa en el litigio contra el Gobierno de la Ciudad.

En 2024, Ezequiel caminó por última vez como estudiante por las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Su familia y su novia lo esperaban, con carteles de “Felicidades abogado”.

“Quería recibirme por mi mamá” , dice entre lágrimas. Aquella mamá que durante sus recorridos encontraba libros y se los llevaba. Una vez trajo una bolsa con diez libros y adentro estaba un tratado de penal que el joven necesitaba, pero valía mucha plata.

“Creo que ella hizo más esfuerzo que yo. Encima fue un año complicado porque mis papás fueron operados. Lo único que quería es que me vieran con mi título ”, cuenta.

Alejandro Sabater estaba juntando cartones junto a su hermano cerca de la estación de Chacarita cuando recibió una llamada. Dejó el carro a un costado y atendió. Era una empresa de tecnología por una entrevista.

“Yo recién estaba empezando, me faltaba mucho, pero mi fuerte siempre fue resolver problemas y les gustó”, cuenta a este medio.

La empresa decidió contratarlo. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento hay que volver algunos años atrás. Alejandro nació en Santa Fe y tenía un año y medio cuando su mamá, Andrea, se mudó con él y sus tres hermanos a Grand Bourg.

Su mamá consiguió trabajo en una fábrica y pasaba la mayor parte del día afuera. “Éramos muy humildes y ella no estaba porque tenía que mantenernos”, recuerda.

En su adolescencia sufrió violencia y problemas de adicciones. Recién terminó el secundario a los 25 años. En uno de sus primeros trabajos le preguntaron qué quería para su futuro. Y pensó: "¿Qué más quieren de mí? Ya tengo trabajo" .

“Yo no sabía qué había algo mejor. No sabía que podía estudiar, hacer algo que me gustara. Lo descubrí tarde”, dice.

Su mamá siempre lo alentó a estudiar y a mantenerse lejos de la droga. Pero Alejandro recién supo su vocación, cuando vio una computadora por primera vez. Era una máquina que el Gobierno le había dado al hijo de su pareja en la escuela y que casi no usaba. De noche, hizo un curso de HTML y CSS.

Con ese conocimiento empezó a crear páginas web estáticas. “Me pagaron bien y ahí dije: ‘Me tengo que dedicar a esto’”. Ahí se anotó en la Licenciatura en Tecnologías de la Información en la universidad de José C. Paz.

En ese momento, trabajaba en una fábrica y a fines de 2021 lo despidieron por tener Covid. “Cuando me echaron del trabajo no quise trabajar más en una fábrica. Me cansé del trato, de no poder ir al baño, no podés enfermarte, tu hijo no puede enfermarse”, recuerda.

Alejandro fue padre y quería estar presente para su hijo. Su hermano le contó que podía empezar a juntar cartones. “En la fábrica ganaba $ 80.000 y juntando cartones $ 40.000, pero eran menos horas y podía estudiar. Tenía una libertad que la fábrica no me daba”, confiesa.

Durante cuatro meses salió con el carro. Los días que tenía facultad, estudiaba. Cuando arrancó a juntar cartones, Alejandro pensó que lo único que tenía que hacer era levantar las cajas y ponerlas en el carro. Sin embargo, muchas veces tenía que abrir las bolsas y meterse dentro de los tachos.

“Fue una locura, me tenía que meter dentro del tacho de basura y son grandes”, aclara. Encontró libros de psicología, un mouse, un teclado, auriculares. “Para mí era como una aventura”, recuerda.

Con el tiempo empezó a grabar videos y a subirlos a Tik Tok . Pero recibió mucho hate , algunas personas lo acusaron de robar, hasta que Alejandro subió un video en el que contó que estaba estudiando y que juntaba cartones porque necesitaba estar con su hijo.

La historia se hizo viral y lo llamaron algunas empresas tecnológicas para contratarlo. Una de ellas fue la llamada que atendió sentado en la estación de Chacarita.

Hoy Alejandro trabaja de manera freelance haciendo páginas web y continúa estudiando. Le falta un año y medio para recibirse de analista de sistemas y sueña con volver a una empresa.

Además, escribió un libro sobre su historia y lo llamó 'Entrar sin permiso'. Eligió ese título porque muchas de las cosas que cambiaron su vida aparecieron cuando menos las esperaba. “Todas las cosas que tengo llegaron a mi vida sin pedir permiso”, cierra.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín