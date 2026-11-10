Juicio por el femicidio de Micaela García: “Soy inocente”, declaró el imputado Néstor Pavón

Néstor Pavón declaró durante casi cuatro horas ante el tribunal que lo juzga como presunto coautor del femicidio de Micaela García y rechazó haber participado del secuestro, el abuso sexual y el asesinato de la joven, ocurrido en Gualeguay en abril de 2017. “Soy inocente, yo no tuve nada que ver” , sostuvo.

Pavón, que en la causa ya había recibido una condena de cinco años de prisión por encubrimiento, respondió este martes a la acusación que pesa sobre él y al relato de Sebastián Wagner , sentenciado a prisión perpetua por el crimen. Días atrás, Wagner había dicho ante los jueces que su entonces empleador participó del ataque contra Micaela y que fue quien la asfixió.

El acusado negó esa versión. “ No soy ningún violador ”, dijo. “ Tuve que venir a un juicio sabiendo que soy inocente. Estar acá, que me estén señalando. Que mi familia esté mortificada. Desde chico lo único que me han enseñado es respetar a las personas, a trabajar”, agregó llorando.

Pavón reconstruyó su vínculo laboral con Wagner, a quien había contratado para trabajar en sus lavaderos de autos. Dijo que llegó a conocerlo cuando el hombre se presentó en bicicleta para pedir empleo y lo describió como un trabajador predispuesto, aunque con problemas económicos y conflictos frecuentes con su pareja.

Según su declaración, incluso lo ayudó a comprar en cuotas el Renault 18 Break que después quedó bajo la lupa de la investigación. También contó que intervino para que Wagner pudiera conseguir alojamiento y que le ofreció dormir en uno de sus lavaderos cuando atravesaba una crisis con su pareja.

La noche del viernes 31 de marzo de 2017, horas antes de la desaparición de Micaela, Pavón relató que Wagner pasó a buscarlo y que fueron a cenar al comedor La Terraza, en Gualeguay. Allí compartieron comida y bebidas con un conocido. Pavón dijo que estaba acompañado por su hijo, que se había quedado dormido en el auto.

Al terminar la cena, siempre de acuerdo con su relato, Wagner lo llevó hasta su casa . Pavón afirmó que le entregó las llaves del lavadero para que pasara la noche allí y comenzara a trabajar temprano al día siguiente.

“Tomá la llave del lavadero, andate a dormir al lavadero. Mañana arrancás ahí”, recordó que le dijo a su empleado antes de ingresar a su vivienda.

Su versión ubicó a Wagner solo después de ese momento. Pavón aseguró que, a la mañana siguiente, un cliente lo llamó para avisarle que el lavadero estaba cerrado y que nadie atendía . Dijo que intentó comunicarse con Wagner sin éxito y que luego supo que el hombre estaba descompuesto.

Más tarde, Wagner se presentó en el lugar. Pavón sostuvo que su empleado le explicó que había salido durante la noche y consumido alcohol y drogas. “Me dice: ‘ Disculpame, me sentía mal. Salimos con unas lacras y tomamos giladas ’”, relató.

El acusado dijo que lo reprendió porque había dejado el comercio cerrado, sin las llaves disponibles y con clientes que esperaban ser atendidos. “Le dije que no me importaba, que me había fallado y dejado mal con los clientes”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Pavón habló de la partida de Wagner hacia Buenos Aires. Señaló que el hombre, ante los problemas y económicos y con su pareja que lo tenían mal, quería visitar a su madre para despejarse y que él se predispuso a ayudarlo, consiguiéndole que un conocido lo trasladara en camión. También explicó que el Renault 18 quedó en el lavadero porque buscaban venderlo para cubrir las cuotas pendientes del vehículo .

La declaración se detuvo en el momento en que la Policía llegó al lugar y observó el auto. Pavón sostuvo que, al enterarse de que se buscaba un vehículo con características similares por la desaparición de Micaela, pidió que se realizaran los peritajes.

“Llamá a los peritos, que lo revisen, que se lo lleven”, aseguró que respondió. Luego, dijo que acompañó a los investigadores y les indicó dónde vivía Wagner.

Pavón también se refirió a sus primeras declaraciones durante la investigación. Reconoció que omitió información sobre el viaje de Wagner a Buenos Aires , aunque aseguró que actuó por miedo . Dijo que se sintió presionado, que recibió insultos y que temía quedar preso durante toda su vida.

“Me preguntaban cómo la había matado, cómo la había abusado. Yo les decía que no tenía nada que ver, que era inocente”, expresó ante los jueces.

En distintos pasajes de su declaración, Pavón lloró y habló del impacto que tuvo el caso en su familia. Dijo que se arrepiente de no haber conocido los antecedentes de Wagner antes de darle trabajo. “Lo único que me reprocho es no haber averiguado quién era esta basura que tenía trabajando conmigo” , sostuvo.

“Me equivoqué también cuando vine a hablar con el fiscal la primera vez”, acotó.

Antes de Pavón, declararon su hijo y quien era su pareja en 2017. La mujer respaldó la versión del acusado y sostuvo que aquella noche durmió junto a ella en su casa.

El debate se reanudará mañana a las 8. El tribunal deberá primero resolver un pedido de la defensa para citar un nuevo testigo. La audiencia continuará con la incorporación del resto de la prueba y los alegatos finales.

Fuente: Infobae