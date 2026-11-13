Juicio contra Pity Álvarez: la defensa sostuvo que el cantante actuó en legítima defensa y pidió su absolución

La defensa de Pity Álvarez pidió su absolución durante el alegato de cierre este viernes en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en julio de 2018 en Villa Lugano.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro refutaron los argumentos del fiscal federal Sandro Abraldes, que pidió una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La audiencia comenzó cerca de las 13 y se extendió por más de cinco horas en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner.

Al igual que en la audiencia previa, solo participaron los abogados del cantante, ya que Álvarez decidió no seguirlo por Zoom .

El abogado Baños realizó un alegato de más de tres horas en el que sostuvo que el cantante actuó en legítima defensa y pidió que sea absuelto . En caso de que no lo absuelvan, solicitó que se lo condene por exceso en la legítima defensa , un delito que tiene una pena máxima de cinco años de prisión.

“Es más que obvio que esa noche Pity no quería pelear. No quería porque no podía: tenía dañada la cadera”, argumentó Baños.

En esa línea, aseguró que antes del crimen existió una agresión ilegítima contra el músico y que también hubo una privación ilegal de la libertad. “Hay que hacer un esfuerzo muy grande para no creer en la versión de ‘Pity’ Álvarez”, remarcó.

Durante el alegato, la defensa también volvió a cuestionar la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió continuar con el debate. Los abogados hicieron referencia a que el cantante había declarado bajo los efectos de sustancias y plantearon que esa circunstancia demostraría que “solo consigue mantenerse lúcido cuando consume drogas”.

El fiscal Abraldes expresó que el imputado “tuvo una escasa significación por la vida” de la víctima y consignó que comprendía la criminalidad de sus actos y precisó que “jugó a ser Dios” porque “se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”, al sostener que actuó con desprecio frente al damnificado.

Sobre el momento del asesinato, el fiscal sostuvo que, cuando ambos se encontraron, el músico ya estaba armado y que había decidido llevar un arma con la intención de utilizarla.

También señaló que Álvarez no estaba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego, según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó, y recordó que para tener un arma se necesita autorización estatal.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguró que “la ley manda” y que el veredicto de los magistrados no puede depender de la fama de Álvarez.

Durante el alegato de la querella del viernes pasado, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y 2 meses contra el cantante por la misma imputación endilgada por el fiscal.

Améndola sostuvo que el músico comprendía sus acciones al momento del ataque y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

El letrado requirió que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario y requirió que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.

El tribunal dará a conocer el veredicto el viernes 20 de noviembre.

Fuente: TN