Jugaba al handball en la escuela, una compañera cayó sobre su pierna y acordaron una indemnización de $30.000.000

Una alumna de 13 años sufrió una grave lesión mientras jugaba al handball durante una clase de Educación Física en una escuela de la zona oeste del Gran Buenos Aires. La adolescente chocó con otras compañeras, cayó al suelo y terminó con una rotura de ligamentos y una lesión de meniscos que requirieron una intervención quirúrgica.

El accidente derivó en una demanda contra el colegio, su entidad titular y la aseguradora. Después de las negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo por $30.000.000 , que fue homologado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 12 de Morón en julio de 2026.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2024 , cuando la adolescente participaba de una actividad junto con sus compañeros en un predio utilizado por la escuela.

Durante el partido, chocó con dos alumnas y cayó al suelo. En ese movimiento, una compañera terminó sobre su pierna izquierda, según la reconstrucción del episodio.

De acuerdo con la demanda, una profesional de emergencias la examinó y le indicó que caminara. También le recomendó realizar una radiografía si las molestias persistían.

Sin embargo, la adolescente no podía movilizarse por sus propios medios , por lo que tuvo que regresar a su casa en un vehículo de alquiler. Durante la madrugada, el dolor empeoró y sus familiares decidieron trasladarla a un hospital.

El 11 de octubre, la adolescente ingresó al centro médico en silla de ruedas porque no podía apoyar la pierna izquierda.

Los estudios y las consultas posteriores permitieron identificar tres lesiones:

Los médicos indicaron inmovilización, analgésicos y seguimiento traumatológico.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2024 , la joven fue operada para reconstruir el ligamento cruzado anterior y el complejo posteromedial, además de reparar el menisco mediante una artroscopia.

Un informe médico incorporado al expediente estableció que presentaba una incapacidad física permanente del 15% . También señaló que su evolución era favorable, pero recomendó continuar la rehabilitación.

Los padres de la adolescente iniciaron una demanda al considerar que el accidente había ocurrido durante una actividad escolar obligatoria , bajo la supervisión de un docente.

En su presentación argumentaron que la institución tenía la obligación de garantizar la seguridad de los alumnos mientras estuvieran bajo su cuidado.

El reclamo inicial ascendía a $42.300.000 e incluía incapacidad psicofísica, daño estético, gastos médicos, traslados y daño moral, entre otros conceptos.

Sin embargo, antes de que se dictara una sentencia sobre la responsabilidad, las partes alcanzaron un acuerdo por $30 millones.

La jueza homologó ese entendimiento en julio de 2026, al considerar que reflejaba la voluntad de los involucrados y no presentaba irregularidades manifiestas .

Las costas quedaron por su orden, mientras que la aseguradora asumió el pago de la tasa y sobretasa de justicia, conforme a lo pactado.

La resolución no fue una condena contra el colegio , sino la aprobación judicial de un acuerdo económico que permitió poner fin al conflicto.

Fuente: TN