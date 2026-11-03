Jennifer Aniston, 57 años, sobre cómo se cuida: “Antes pensaba que entrenar era transpirar durante 45 minutos o una hora”

“Siempre priorizó el estado físico, pero ahora es más inteligente a la hora de entrenar”, resume la revista People en una entrevista reciente con Jennifer Aniston, una de las principales celebridades referentes del mundo wellness .

La actriz de 57 años es la principal embajadora de Pvolve −un método de entrenamiento físico de bajo impacto que combina fuerza funcional, pilates, resistencia y movilidad articular− que, según contó, es la actividad con la que hoy en día se mantiene en forma. Aseguró también que la práctica le permite desafiar todas las partes de su cuerpo y con solo 20 minutos de ejercicio se hace la diferencia.

“El entrenamiento de fuerza fue lo que más diferencia hizo” , dijo respecto de la variante del método que más beneficiosa le resultó para su salud y estética. También explicó: “A medida que me fui educando sobre el cuerpo, pude volverme más fuerte de lo que jamás había pensado”.

Durante años, reveló Aniston a la publicación, creyó que un entrenamiento solo valía si duraba más de una hora. “Pensaba que entrenar era transpirar durante 45 minutos o una hora , ya sea corriendo en una cinta o haciendo aeróbica. Si no, no servía de nada”, recordó. Y continuó: “Estoy muy agradecida de que eso no sea cierto”.

Cuando se trata de mantenerse motivada por su cuenta, el secreto es simple. “Me digo a mí misma: ‘Podés hacer cualquier cosa en solo 20 minutos’” , reveló. Aclaró que, si lo que falta son ganas y ánimo −y no hay cansancio ni dolor muscular de por medio−, se repite recordando lo bien que se siente al terminar de ejercitar: “Vas a sentirte mucho mejor después”.

Acompaña el movimiento físico con una alimentación equilibrada. De acuerdo con la protagonista de Friends , sigue el ‘plan 80/20′: el 80% del tiempo come platos saludables y equilibrados. El 20% restante, contó, “me doy días en los que puedo comer lo que quiero. No me privo”.

Como ya había contado en entrevistas previas, no sigue una dieta a rajatabla y un infaltable en su semana es el súper licuado de bananas, cerezas, moras, un polvo de vegetales verdes, péptidos de colágeno, cacao en polvo, gotas de stevia y leche de almendras.

Tiempo atrás, Alejandro Mezzarapa, reconocido entrenador personal, le contó a LN Bienestar que esta práctica imita el movimiento cotidiano con el uso de elementos extra o simplemente con el peso corporal. Destacó, además, que no solo fortalece y define los músculos, sino que entre sus beneficios se encuentran: la mejora de la movilidad, la estabilidad y la conexión entre el cuerpo y la mente.

“La idea es que se ejercite todo el cuerpo : desde el tronco superior, pasando por los hombros y la espalda, hasta los abdominales y el tren inferior”, dijo el coach.

Otro punto interesante de la propuesta de Aniston que destacó Mezzarapa es que cada uno puede regular la intensidad del entrenamiento de acuerdo a su condición física: “El que prefiere puede arrancar usando su propio peso y a medida que avanza y adquiere confianza y destreza, puede incursionar en los elementos”, sentenció.

Fuente: La Nación