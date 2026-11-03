Javier Milei no invitó a los ex presidentes a la recepción oficial del papa León XIV

El presidente Javier Milei no invitará a la recepción oficial del papa León XIV prevista para este domingo en el Palacio Libertad (ex CCK) a los ex presidentes argentinos, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín . El único ex mandatario que formará parte de las actividades del Sumo Pontífice en Argentino será Mauricio Macri, pero invitado por el Gobierno de la Ciudad.

Las mismas fuentes indicaron que sí recibieron sus invitaciones los 24 gobernadores, además de los diputados y senadores de la Nación. También confirmaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió la notificación oficial para formar parte del evento.

La actividad donde se especulaba en un principio que iban a estar presentes los ex presidentes se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). Ese acto funcionará como la recepción institucional del Pontífice, que arribará al país ese mismo domingo a las 16.30.

Con Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria y María Estela Martínez de Perón viviendo en el exterior, los ex presidente que podían haber formado parte de la convocatoria son Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y Mauricio Macri.

En el caso de Macri, que sí formará parte de uno de los actos oficiales, estará presente en la misa que León XIV dará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo, pero por una invitación que llegó de parte de su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Vaticano había pedido que en ese encuentro oficial en el Palacio Libertad estuvieran representados todos los sectores políticos. Sin embargo, no precisó si ese pedido implicaba cursar la invitación a los ex mandatarios.

Quien propuso que estuvieran todos los ex presidentes en el encuentro en el ex CCK fue el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Fuente: Clarín