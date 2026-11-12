Jardín de infantes atacado a balazos en La Matanza: familiares de los chicos y vecinos marchan en reclamo de seguridad

Familiares de los chicos del jardín de infantes de la localidad bonaerense de Rafael Castillo que fue atacado a balazos el martes pasado , con el apoyo de vecinos del barrio, marchan desde esta mañana frente al establecimiento educativo en reclamo de más seguridad. Según dijeron, la agresión está relacionada con el narcotráfico que golpea a la zona.

El episodio ocurrió frente del establecimiento Universo Infantil , situado en la esquina de Intendente Russo y Aguapey. Al lugar acudió personal de la Comisaría Sur 2ª de González Catán , que se desplazó a la zona tras recibir un llamado al 911. En la institución se entrevistaron con la directora, de 61 años, que dio detalles de lo sucedido. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, no se registraron heridos, solo daños en la fachada del edificio.

En diálogo con TN , algunas madres expresaron su profundo temor y el trauma que generó en sus hijos. Además, exigieron respuestas urgentes a las autoridades, como la instalación de una garita de seguridad, cámaras de vigilancia e iluminación, y manifestaron su negativa a enviar a los menores a clases hasta que se garanticen condiciones seguras. En un primer momento no se dio a conocer si había estudiantes al momento del ataque. Sin embargo, fueron los propios padres los que confirmaron que los chicos sí estaban presentes.

“Todavía no hay ninguna respuesta. Por lo que yo tengo entendido, se hicieron las denuncias, pero nosotros no sabemos. No nos dieron un papel, no nos dieron nada, así que no sabemos bien. Ahora tuvimos una reunión, (con las autoridades escolares), nos dijeron que ellos, no nos van a poder apoyar y hablar lo del jardín. No se van a poder meter por el tema. Tienen miedo porque no se sabe qué es realmente lo que pasó”, dijo una madre.

“Fue en contra del jardín porque vinieron dos motos y tiraron un montón de tiros. Y habían niños adentro. Y los tiros también fueron para el lado del patio y los niños estaban ahí, estaban en el recreo. Se tuvieron que tirar al piso los niños . Yo tengo a mi hija que viene acá. Ese día no la traje, gracias a Dios, porque el susto quién se lo saca. Nosotros lo único que estamos pidiendo, por favor, es que haya seguridad, que pongan una garita, aunque sea ahí, una garita ahí. Y ahora lo único que nos dicen que va a haber un patrullero acá afuera, pero ¿hasta cuándo?“, añadió la mujer, visiblemente alterada.

“Las cámaras de seguridad del jardín supuestamente no funcionan. Lo del jardín es comunitario, nosotros pagamos y nos parece raro que no anden las cámaras. Lo mismo que tendría que haber una cámara allá en la esquina, porque por todos lados hay cámaras, pero justamente acá no hay”, denunció.

Además, los manifestantes denunciaron el avance y control territorial de bandas narco en la zona, la inacción de las autoridades que los obligó a ellos mismos a derribar un búnker de drogas, y el maltrato recibido por parte de las fuerzas de seguridad. También alertaron sobre la presencia de “soldaditos” narco que merodeaban la zona para amedrentar a quienes brindaban testimonios ante las cámaras de los canales de televisión.

“Se sienten dueños y se hicieron los dueños. Porque acá uno no puede venir a tomar un colectivo, no podemos traer los chicos al jardín, no podemos pasar a comprar porque en cualquier momento del día te roban, están a los tiros a cualquier hora, no les importa nada. Y la Policía, en vez de estar de nuestro lado, están en contra de nosotros porque hoy nos trataron mal a todos, a una mamá casi la golpean, se querían llevar papás. Ellos en vez de estar de nuestro lado, están en contra de nosotros ”, denunció otra de las madres que protesta frente a la escuela.

“Enfrente de mi casa vendían. Y los vecinos se juntaron, lo echaron, y casi quemaron la casa. Después se fueron los policías. A la tarde ya las señoras estaban paseando de vuelta atrás. Están jodidísimas las cosas acá. Venden, por todos lados venden. Por todos lados”, aseguró otro de los vecinos. Otra vecina, en tanto, pidió el regreso de Gendarmería a la zona para custodiar el lugar.

La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y la fiscalía a cargo del expediente dispuso las diligencias de rigor. Entre las medidas previstas se encuentran el relevamiento de la escena, la búsqueda de elementos de interés y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas que puedan haber registrado el paso de los responsables.

El Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la dependencia policial quedó a cargo de las tareas para identificar a los atacantes. Los investigadores intentarán obtener testimonios de vecinos y analizar registros de video de las calles cercanas al jardín.

Fuente: Infobae