NUEVA YORK.– Una poderosa tormenta azotó Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias , con lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones y nevadas que dejaron a más de 840.000 hogares sin electricidad y alteraron los viajes en buena parte del país.

El temporal obligó además a postergar hasta el sábado el tradicional desfile de Macy’s en Nueva York , que este año celebra su centenario.

La tormenta complicó una de las jornadas de mayor movimiento del año , cuando millones de estadounidenses se trasladan por ruta y avión para reunirse con familiares y amigos. Cerca de 400 vuelos fueron cancelados y alrededor de 2000 registraron demoras , según el servicio de seguimiento FlightAware.

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Los cortes de electricidad afectaban principalmente a Pensilvania y Virginia , en la costa este, y a Missouri , en el centro del país, de acuerdo con el sitio especializado PowerOutage. En Maryland , las autoridades pidieron a casi dos millones de usuarios que redujeran el consumo de agua corriente ante las interrupciones del suministro eléctrico que afectaban el funcionamiento de la red.

La costa este fue una de las regiones más castigadas por el temporal. Las lluvias intensas y las ráfagas de viento provocaron inundaciones desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey , donde las autoridades declararon el estado de emergencia. También hubo alertas meteorológicas en distintas zonas del estado de Nueva York y en el sur de Nueva Inglaterra .

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani advirtió sobre la gravedad de las condiciones meteorológicas después de que dos personas tuvieran que ser rescatadas de sus vehículos por las inundaciones. El funcionario pidió a los habitantes que evitaran circular por las calles anegadas.

“No hay destino que valga su seguridad” , advirtió.

En Nueva Jersey, algunas localidades costeras registraron inundaciones excepcionales por la combinación de las lluvias y la subida de la marea. En Avalon, el administrador municipal, Scott J. Wahl , describió el episodio como uno de los peores de la historia del pueblo y lo comparó con los efectos del huracán Sandy, aunque aclaró que todavía no había alcanzado aquella magnitud.

El agua cubrió calles, arrastró escombros y dejó vehículos varados . Algunos conductores tuvieron que ser rescatados después de atravesar las barricadas colocadas para impedir el tránsito en las zonas inundadas. No se reportaron heridos.

Las condiciones también obligaron a cerrar temporalmente rutas, puentes y otras conexiones estratégicas . El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, en Virginia, permaneció cerrado durante varias horas por los fuertes vientos, mientras que en Carolina del Norte se interrumpió la circulación por la ruta NC 12, la única conexión terrestre con la isla Hatteras, después de que el agua del mar superara las dunas y cubriera la calzada.

En Nueva York, el temporal tuvo además una consecuencia inesperada para una de las celebraciones más tradicionales del país. Los organizadores del desfile de Macy’s decidieron aplazar hasta el sábado el evento , ante el riesgo de que los fuertes vientos desestabilizaran los enormes globos inflables que recorren Manhattan entre los rascacielos.

La decisión alteró los planes de miles de participantes, entre ellos músicos y equipos técnicos. El desfile, que este año cumple 100 ediciones, solo había sido cancelado en tres ocasiones, entre 1942 y 1944 , durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes había sido postergado.

Mientras la costa este enfrentaba lluvias e inundaciones, una tormenta invernal cubrió de nieve distintas zonas del centro del país , especialmente Missouri e Illinois . En San Luis se acumularon 18,5 centímetros de nieve, mientras que en Ste. Genevieve, Missouri, el registro llegó a 35,6 centímetros.

En Wentzville, también en Missouri, el peso de la nieve provocó el derrumbe parcial del techo de una pista de patinaje sobre hielo durante la madrugada. El edificio estaba vacío cuando ocurrió el incidente, alrededor de las tres de la mañana, y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Las tormentas también provocaron varias alertas breves de tornado , incluido un inusual tornado al sureste de Seattle , Washington.

En la costa oeste, California también sufrió los efectos de condiciones meteorológicas excepcionales . Las mareas alcanzaron niveles récord y, combinadas con las olas y los fuertes vientos, provocaron inundaciones desde el norte del estado hasta las inmediaciones de Los Ángeles. Las autoridades ordenaron evacuaciones en distintas localidades y advirtieron que las condiciones podrían prolongarse hasta el viernes.

En Pacifica, una enorme ola destruyó parte de un muelle que había sido cerrado durante el verano por problemas estructurales. El temporal también afectó los servicios ferroviarios de Amtrak, que informó sobre daños en las vías y socavones provocados por la subida de la marea, lo que obligó a suspender y modificar varios recorridos en el sur de California.

Las autoridades mantuvieron las advertencias ante la posibilidad de que las condiciones adversas continuaran durante las próximas horas , en un feriado que millones de estadounidenses debieron celebrar entre cortes de luz, dificultades para viajar y alertas meteorológicas.

Fuente: La Nación